Λίγες ημέρες μετά το θάνατο της κόρης του Λένας, ο Αντώνης Σαμαράς και η οικογένειά του, έσπευσαν να ευχαριστήσουν όσους τους συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους. Σε δήλωσή τους επισημαίνουν την ευγνωμοσύνη τους για τα μηνύματα που λαμβάνουν.

Συγκεκριμένα η δήλωση της οικογένειας Σαμαρά αναφέρει: «Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα».

Σύμφωνα με συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, η οικογένεια ένιωσε την ανάγκη να προβεί σε αυτή τη δήλωση μετά από αυτό που εισπράττει. Υπενθυμίζουμε ότι η Λένα Σαμαρά έχασε αιφνίδια τη ζωή της στις 7 Αυγούστου. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να συμπαρασταθεί στον πρώην πρωθυπουργό για την απώλειά του.