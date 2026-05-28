Σε όλες τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, τον Απρίλιο του 2027, ο υποψήφιος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, (RN), της Μαρίν Λεπέν, έρχεται σταθερά πρώτος, με ποσοστό 32%-35%. Δεύτερος έρχεται ο υποψήφιος του κεντρώου μπλοκ- τον οποίο θα στηρίξει και η γαλλική Δεξιά: αν ο κεντρώος υποψήφιος είναι ο Εντουάρ Φιλίπ, φέρεται να συγκεντρώνει ποσοστό μεταξύ 25%-31%. Αν είναι ο Γκαμπριέλ Ατάλ, φέρεται να λαμβάνει ποσοστό μεταξύ 14%-20%. Οι Φιλίπ και Ατάλ είναι πρώην πρωθυπουργοί του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, εκ του συντάγματος, δεν έχει δικαίωμα να είναι για τρίτη φορά, υποψήφιος.

Σταθερά τρίτη στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές του 2027, η γαλλική Αριστερά

Σε αυτό το δημοσκοπικό τοπίο, η κατακερματισμένη γαλλική Αριστερά, έρχεται σταθερά, τρίτη. Και καθώς σύμφωνα με όλα τα σενάρια, ο υποψήφιος της Λεπέν θα περάσει, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, οι πιθανότητες να έχει απέναντί του, έναν αριστερό υποψήφιο περιορίζονται. Για να αυξηθούν οι πιθανότητες της Αριστεράς να περάσει στον δεύτερο γύρο, θα πρέπει «να κατεβάσει» έναν υποψήφιο που θα συσπειρώσει το Κέντρο και την μετριοπαθή Αριστερά, αυτή που παλαιότερα εξέφραζε το γαλλικό Σοσιαλιστικό κόμμα.

Δύσκολο το εγχείρημα, στο οποίο καλείται να ανταποκριθεί ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, γάλλος ευρωβουλευτής του μικρού κόμματος Place Publique, που συνεργάστηκε με το Σοσιαλιστικό κόμμα και εξελέγη, για δεύτερη φορά, ευρωβουλευτής το 2024. Έχοντας απέναντί του τον Ζαν Λυκ Μελανσόν, τον «ταραχοποιό» ηγέτη της ακροαριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας, που διεκδικεί για τέταρτη φορά την προεδρία της Γαλλίας, ο Γκλικσμάν θα πρέπει να πείσει όλη την υπόλοιπη γαλλική Αριστερά και πολλούς κεντρώους, ότι είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος για να κερδίσει, στον δεύτερο γύρο, τον υποψήφιο της Ακροδεξιάς. Οι σφυγμομετρήσεις όμως δεν τον ευνοούν, του δίνουν ποσοστό 8%-13% αλλά δίνουν προβάδισμα στον Μελανσόν, με 11%-13%.

Το αριστερό αφήγημα του Γκλικσμάν στο βιβλίο του που κυκλοφορεί αύριο

Ο Γκλικσμάν αναπτύσσει το δικό του «αριστερό αφήγημα για τη Γαλλία» στο βιβλίο του που κυκλοφορεί αύριο, με τίτλο «Nous avons encore envie»- «Έχουμε ακόμη επιθυμία» (εκδ. Allary, 192 σελ, 18,90 ευρώ). Ο ευρωβουλευτής θα περιοδεύσει ανά τη Γαλλία για την προώθηση του και θα εμφανιστεί σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Μιλώντας στην εφημερίδα Le Μonde, δήλωσε ότι εναπόκειται στον ίδιο, να δημιουργήσει (στους ψηφοφόρους προφανώς)-, μια επιθυμία, διότι «η επιθυμία είναι το κλειδί των πάντων· δεν μπορούμε να ποντάρουμε μόνο στην επίκληση της λογικής».

Οι Γάλλοι Σοσιαλιστές δεν φαίνεται να στηρίζουν τον Γκλικσμάν

Η επιθυμία για αλλαγή στην πολιτική, είναι θεμιτή, όμως η πρόκληση για τον Γκλικσμάν, είναι μεγάλη. Πολλοί πρώην σύμμαχοι στο Σοσιαλιστικό κόμμα του θέτουν εμπόδια, ενώ εκφράζουν αμφιβολίες για τη σαφήνεια της πολιτικής του γραμμής. Ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος, ο Ολιβιέ Φορ, δεν τον θεωρεί «τον φυσικό υποψήφιο της Αριστεράς» και αναζητεί μια εναλλακτικό υποψήφιο, ίσως ακόμη και από την κοινωνία των πολιτών.

Υπερήφανος που είναι Γάλλος

Στο βιβλίο του ο Γκλικσμάν «επιμένει αριστερά», δηλώνει περήφανος που είναι Γάλλος, και «δεν θέλει η χώρα του να μετατραπεί σε λούνα παρκ για αμερικανούς μεγιστάνες, ρώσους ολιγάρχες, καταριανούς εμίρηδες και κινέζους αξιωματούχους». Αντιμάχεται τόσο την ιδέα της «νέας Γαλλίας» του Μελανσόν, (στην οποία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι νέοι Γάλλοι με καταγωγή από χώρες του Μαγκρέμπ και άλλες αφρικανικές χώρες, πρώην αποικίες της Γαλλίας, οι μουσουλμάνοι, και οι νέοι σε επισφαλείς θέσεις εργασίας) όσο και την αντίληψη της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, περί «της γαλλικής ταυτότητας». Τονίζει ότι «μεταξύ των δύο, δεν υπάρχει το κενό· υπάρχει το ουσιώδες: η Γαλλία».

Κύριες προτεραιότητές του Γκλικσμάν είναι η δημόσια εκπαίδευση, με «ουσιαστική αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών», η οικολογική μετάβαση, η ενίσχυση των γαλλικών βιομηχανιών και η ψηφιακή ανεξαρτησίας της Γαλλίας. Για το ακανθώδες ζήτημα του Μεταναστευτικού, το οποίο διχάζει τη γαλλική Αριστερά, προτείνει «να υιοθετηθεί μια ρυθμιζόμενη μεταναστευτική πολιτική». Για τη χρηματοδότηση των μεταρρυθμίσεων, τάσσεται υπέρ της αύξησης της φορολόγησης των πλουσιότερων όμως δεν υποστηρίζει πλέον την επιβολή του λεγόμενου «φόρου Ζουκμάν», δηλαδή την φορολόγηση με 2% των πολύ μεγάλων περιουσιών αλλά προτείνει μια νέα εκδοχή του.

«Να συσπειρώσουμε τη δημοκρατική Αριστερά»

Σύμφωνα με τον Ορελιέν Ρουσό, επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Γκλικσμάν πρέπει να αναφέρεται μόνον σε όσα μέτρα μπορούν πραγματικά να εφαρμοστούν: «Στην Αριστερά, δεν ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται μια δημόσια πολιτική. Ο κίνδυνος, αν αυτό δεν ληφθεί υπ’ όψιν, είναι να μη γίνουν όσα έχουμε ανακοινώσει. Αυτό είναι πιθανότατα που σημάδεψε αρνητικά την πενταετία του προέδρου Ολάντ», επισημαίνει.

Ο Γκλικσμάν αντιλαμβάνεται ότι «πρέπει να συσπειρώσουμε τη δημοκρατική Αριστερά, να επιστρέψουν οι αριστεροί ψηφοφόροι και να μας εμπιστευτούν οι κεντρώοι».

Αριστερή έναντι κεντρώας προεκλογικής εκστρατείας

Πως θα το επιτύχει όμως αυτό ο γάλλος ευρωβουλευτής; Ο πρώην πολιτικός του σύμβουλος, ο Πιερ Μπισιέρ, θεωρεί ότι η «στρατηγική του κέντρου ανοίγει λεωφόρο, στον Μελανσόν». Κατά τον Μπισιέρ, οι επιλογές του Γκλικσμάν για το 2027, είναι δύο: μια πολύ αριστερή εκστρατεία ώστε να περιοριστεί η επιρροή της «Ανυπότακτης Γαλλίας» και μια πιο κεντρώα, την οποία θεωρεί, ότι ακολουθεί τελικώς ο Γκλικσμάν, υπό την επιρροή και πρώην στελεχών των κυβερνήσεων του Μακρόν.