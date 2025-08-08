Τα συλλυπητήρια του στον Αντώνη Σαμαρά, για τον ξαφνικό χαμό της κόρης του Λένας, εξέφρασε με ανάρτηση του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης 8 Αυγούστου, σε ηλικία 34 ετών, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…» έγραψε ο πρωθυπουργός.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η σκέψη μου είναι μαζί τους»

Ο αρχηγός του ΠαΣοΚ σε ανάρτησή του έγραψε: «Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους».

Φάμελλος: «Ανείπωτο βάρος για τους γονείς»

Από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».

Παύλος Μαρινάκης: «Αβάσταχτος ο πόνος»

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του έγραψε: «Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε κι εκείνος τα συλλυπητήριά του σε ανάρτηση που έκανε.

Χάρης Δούκας: «Δεν υπάρχουν λόγια»

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. «Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο» έγραψε σε μήνυμά του.

Στέφανος Κασσελάκης: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά»

Ανάρτηση έκανε και ο Στέφανος Κασσελάκης στην οποία έγραψε: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Μιχάλης Κατρίνης: «Ο χαμός του παιδιού είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να βιώσει ένας γονιός»

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Κατρίνης έγραψε: «Ο χαμός του παιδιού είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να βιώσει ένας γονιός. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του για αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παναγιώτης Δουδωνής ο οποίος έγραψε: «Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι με τον Αντώνη Σαμάρα και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».