Με τα περισσότερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρωθυπουργός, ενόψει της 89ης ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί επίσης με βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Τα μέλη της κυβέρνησης που θα συμμετέχουν από την κυβέρνηση αλλά και τη Νέα Δημοκρατία είναι οι: Κ. Χατζηδάκης, Κ. Πιερρακάκης, Ν. Παπαθανάσης, Στ. Παπασταύρου, Ν. Ταγαράς, Στ. Καλαφάτης, Α. Γεωργιάδης, Μ. Χρυσοχοιδης, Τ. Θεοδωρικάκος, Λ. Τσαβδαρίδης, Σ. Ζαχαράκη, Ν. Παπαϊωάννου, Γ. Βρούτσης, Ν. Κεραμέως, Χρ. Δήμας, Κ. Κυρανάκης, Ν. Ταχιάος, Λ. Μενδώνη, Α. Σκέρτσος, Γ. Μυλωνάκης, Θ. Κοντογεώργης, Κ. Γκιουλέκας, Μ. Μπεκίρης, Γ. Ευθυμίου, Θ. Νέζης, Κ. Σκρέκας, Γ. Σμυρλής, Α. Σδούκου, Ζ. Ιωακείμοβιτς.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της παρουσίας του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

10:00 η συνάντηση με τους βουλευτές

10:45 παρουσία ΠΘ στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και των ΣΒΕ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΕΕΘ, ΒΕΘ και ΥΜΑΘ.

10:55 συνάντηση με τους Πρυτάνεις

11:30 εκδήλωση για παρουσίαση έργων Θεσσαλονίκης

13:00 Συζήτηση με Παραγωγικούς Φορείς (Group A)

13:30 Συζήτηση με Παραγωγικούς Φορείς (Group B)

14:00 Συζήτηση με Επιστημονικούς Φορείς.

Σκληρή κόντρα Ανδρουλάκη – Μαρινάκη

Και ενώ το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου έχει επικεντρωθεί στη ΔΕΘ, χθες σημειώθηκε μια αντιπαράθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου και του προέδρου του ΠαΣοΚ που έφτασαν μάλιστα σε σημείο να ανταλλάσουν βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Οι τόνοι υψώθηκαν όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, προς το τέλος τηλεοπτικής συνέντευξής κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανασκευάσει όσα είχε αναφέρει περί υιοθέτησης από τη Χαριλάου Τρικούπη κοινοβουλευτικών πρακτικών της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα, χαρακτήρισε «ψεύτη και συκοφάντη» τον κ. Μαρινάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντέδρασε άμεσα, ζητώντας από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αποσύρει τους προσβλητικούς, όπως είπε, χαρακτηρισμούς. Ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι εκείνος σχολίασε τη στάση βουλευτών του κόμματος θυμίζοντας ότι ψήφισαν «παρών» για να παραπεμφθούν συνάδελφοί τους για εσχάτη προδοσία Σε άλλη χρονική περίοδο τόνισε ότι το ΠαΣοΚ συνυπέγραψε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Ανδρουλάκης «ένωσε» δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου λόγια που δεν είπε ποτέ. Παρά την απάντηση του κ. Μαρινάκη, το ΠαΣοΚ δια του εκπροσώπου του επιχείρησε να μεταθέσει τις ευθύνες στον δημοσιογράφο, αν και ο κ. Ανδρουλάκης στο στούντιο είχε αρνηθεί να ανασκευάσει τις ύβρεις ακόμα και όταν ο δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μετέφερε την ορθή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την κόντρα αυτή, κατηγόρησαν το ΠαΣοΚ πως τις τελευταίες ημέρες έχει αποδυθεί σε ένα μπαράζ από ψέματα, λαθροχειρίες και μισές αλήθειες με επίκεντρο κυρίως την οικονομία αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, όπως λένε.

Σχολίαζαν επίσης, ότι ο κ. Ανδρουλάκης με δηλώσεις του αγνοεί ή συνειδητά ψεύδεται για το κόστος του 13ου μισθού στο δημόσιο, που λαμβάνει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, υποστηρίζοντας ότι ανέρχεται μόνο σε 770 εκατομμύρια όταν είναι της τάξης των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ρίχνουν μάλιστα τα «βέλη» τους και κατά του τομέα οικονομικών του κόμματος κατηγορώντας ότι με μία πρωτοφανή λαθροχειρία «υπολόγισε» δύο φορές τον πληθωρισμό για να δείξει ψευδώς ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ είναι μικρότερη από τη σωρευτική αύξηση των τιμών ενώ ο τομεάρχης Εργασίας του ΠαΣοΚ εμφάνισε ως επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών την σημαντική βελτίωση που πέτυχε η Ελλάδα στον δείκτη υπερεργασίας των μισθωτών.

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί να μην δίνει απάντηση για τους ποιους φόρους δήθεν αύξησε η κυβέρνηση όταν από το 2019 έχουν μειωθεί 72 έμμεσοι και άμεσοι φόροι για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.