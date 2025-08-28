Η κόντρα ανάμεσα στον Παύλο Μαρινάκη και το ΠαΣοΚ συνεχίζεται. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δηλώσεις που έκανε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Στη Χαριλάου σχολίαζαν: «Άλλαξε στρατηγική ο κ. Μαρινάκης αντιλαμβανόμενος ότι η κυβερνητική προπαγάνδα «ελαφρύναμε τα βάρη-πέρασαν τα δύσκολα της ακρίβειας» έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την δυσβάστακτη καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, που βλέπουν τον πληθωρισμό και την αισχροκέρδεια των καρτέλ να εξανεμίζει την αγοραστική τους δύναμη.

Σε αντίθεση και με τον υπουργό Οικονομικών που τόνιζε ότι ακόμη και να υπήρχαν τα λεφτά για τον 13ο και τον 14ο μισθό, δεν θα τα έδιναν, αλλά και με όσα ο ίδιος ανέφερε λίγες μέρες πριν όταν επίσης το απέρριπτε μετά βδελυγμίας, σήμερα ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της αρχής. Μάλιστα, διόρθωσε τον εαυτό του για το κόστος της επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο. Θα του επαναλάβουμε ότι μαθήματα δημοσιονομικής σοβαρότητας δεν νομιμοποιείται να κάνει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου.

Ας σταματήσει και την κοπτοραπτική και την προπαγάνδα, γιατί επίσης θα πέσουν στο κενό. Η κυβέρνηση αγωνιά να σώσει επικοινωνιακά στη ΔΕΘ, ό,τι δεν σώζεται. Οι πολίτες, όμως, δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια κυβέρνηση που απέτυχε και παραδίδει μια Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη. Μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής «φουσκώνοντας» τα φορολογικά έσοδα».

«Στο ΠαΣοΚ δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος να τους προστατεύσει; »

Η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε μέσα από Κυβερνητικές πηγές. Σε αυτές επισημαίνουν ότι στο ΠαΣοΚ «βρίσκονται σε σύγχυση» και «έχουν επιμονή στο λάθος».

Παράλληλα, από τη ΝΔ τόνισαν πως στο ΠαΣοΚ «όσα μαθήματα απλής αριθμητικής και πολιτικής οικονομίας κι αν τους γίνουν, είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως».

«Στο ΠαΣοΚ πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλη πολιτική σύγχυση ή στην καλύτερη περίπτωση, να άκουσαν κάτι άλλο και όχι την σημερινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της απάντησης που εξέδωσαν.

Τους καλούμε λοιπόν, αφού ακούσουν προσεκτικά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, στη συνέχεια να απαντήσουν στα ουσιαστικά ερωτήματα, που προέκυψαν μετά την αποκάλυψη των λαθροχειριών που επιχείρησε η ηγεσία του ΠαΣοΚ στα σοβαρά ζητήματα της οικονομίας:

Πρώτον, κατάλαβαν άραγε στο ΠαΣοΚ ότι, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, εδώ και δέκα χρόνια το δημοσιονομικό κόστος που λαμβάνει υπόψη της η Κομισιόν για μέτρα, όπως ο 13ος μισθός στο Δημόσιο, είναι το μικτό και όχι το καθαρό, που υποστήριζε αναληθώς ο πρόεδρος τους Νίκος Ανδρουλάκης;

Δεύτερον, κατανόησαν επιτέλους στο ΠαΣοΚ ότι είναι λαθροχειρία να συγκρίνουν την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ με τον πληθωρισμό, γιατί το πραγματικό ΑΕΠ προκύπτει αφού πρώτα αφαιρεθεί ο πληθωρισμός από το ονομαστικό ΑΕΠ;

Τρίτον, έμαθαν τη διαφορά μεταξύ εσόδων και φόρων και κυρίως αντιλήφθηκαν ότι τα φορολογικά έσοδα μπορούν να αυξάνονται με μειωμένους φόρους, όπως πράττει η κυβέρνηση;

Η επιμονή του ΠαΣοΚ στο λάθος δείχνει ότι όσα μαθήματα απλής αριθμητικής και πολιτικής οικονομίας κι αν τους γίνουν, είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως.

Αλήθεια, δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στο ΠαΣοΚ να τους προστατεύσει;»

«Ευτυχώς δεν έχουμε οικονομολόγους, σαν και αυτούς της ΝΔ»

Από την Χαριλάου Τρικούπη απάντησαν: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είναι προφανές ότι έχει μπερδευτεί και ο ίδιος με τα διαφορετικά νούμερα, που παραθέτει από μέρα σε μέρα. Γνωρίζαμε ότι έχει χαλαρή σχέση με την αλήθεια αλλά οι τελευταίες του επιδόσεις έχουν ξεπεράσει κάθε αρνητική προσδοκία. Είναι καθημερινό φαινόμενο οι ανακολουθίες, τα ψεύδη προς χάριν της παραπληροφόρησης και η τοξικότητα.

Ως προς τη «συμβουλή» του: Ευτυχώς δεν έχουμε οικονομολόγους σαν αυτούς που έχει η Νέα Δημοκρατία και οδήγησαν τη χώρα στον πάτο των επιδόσεων ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Που διογκώνουν συνεχώς το δημόσιο χρέος και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καρτέλ.

Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ οδηγεί στην αναπτυξιακή ανόρθωση και τη στήριξη της κοινωνίας. Εκεί που απέτυχε παταγωδώς το σύστημα Μητσοτάκη».