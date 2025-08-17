Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ακόμα ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες ενώ τόνισε ότι η δική της συμμετοχή έρχεται μετά από αίτημα του ουκρανού προέδρου.

Έκανε ακόμα γνωστό ότι η ίδια θα υποδεχτεί σήμερα στις Βρυξέλλες τον Ζελένσκι προκειμένου να συμμετάσχουν από κοινού στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων».

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels. Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC. At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Και ο Μαρκ Ρούτε στη συνάντηση

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα μεταβεί και αυτός στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε η ομάδα του.

«Ο Γενικός Γραμματέας θα συμμετάσχει σε συνάντηση που θα φιλοξενήσει ο Αμερικανός πρόεδρος», υπογραμμίζει η ανακοίνωσή του.

Ο Φρίντριχ Μερτς μέρος των συζητήσεων

Αμέσως μετά την ανάρτηση της Λάιεν έγινε γνωστό ότι στις συζητήσεις με τον Τραμπ θα συμμετάσχει και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του καγκελαρίου.

«Ο καγκελάριος Μερτς θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.