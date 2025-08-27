Διπλωματικό επεισόδιο έχει προκληθεί ανάμεσα στη Δανία και τις ΗΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε τον ανώτατο διπλωμάτη των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη. Αφορμή στάθηκαν αναφορές των δανικών μυστικών υπηρεσιών ότι Αμερικανοί πολίτες διεξάγουν μυστικές επιχειρήσεις επηρεασμού στη Γροιλανδία.

«Γνωρίζουμε ότι ξένοι παράγοντες συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και τη θέση της στο Βασίλειο της Δανίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν σε ανακοίνωσή του.

«Επομένως, δεν θα είναι έκπληξη αν στο μέλλον αντιμετωπίσουμε εξωτερικές προσπάθειες να επηρεαστεί το μέλλον του Βασιλείου», πρόσθεσε ο Ράσμουσεν.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR η κυβέρνηση της Δανίας θεωρεί ότι υπάρχει εμπλοκή συνεργατών του Τραμπ σε όσα συμβαίνουν στην Γροιλανδία. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί υπήκοοι με δεσμούς με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν εμπλακεί σε επιχειρήσεις επηρεασμού με στόχο την προώθηση της απόσχισης της Γροιλανδίας από τη Δανία και την ένταξή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί οι ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία, για λόγους εθνικής και διεθνούς ασφάλειας. Μάλιστα, δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να το επιτύχει.

Η πρότασή του έχει απορριφθεί κατηγορηματικά τόσο στην Κοπεγχάγη όσο και στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας. Αν και ο Τραμπ έχει εκφράσει από τότε σεβασμό για το δικαίωμα της Γροιλανδίας να καθορίζει το δικό της μέλλον, τα σχόλιά του σχετικά με την πιθανή κατάληψη του εδάφους με τη βία έχουν τροφοδοτήσει την αβεβαιότητα μεταξύ των 57.000 κατοίκων της.

Η Δανία προσπαθεί να ανακόψει τις φιλοδοξίες των ΗΠΑ

Ταυτόχρονα, η Δανία έχει επιδιώξει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Γροιλανδία. Παράλληλα προσπαθεί να συσπειρώσει τους ευρωπαίους συμμάχους της για να αντισταθμίσει τις φιλοδοξίες των ΗΠΑ στην περιοχή. Σε μια επίδειξη αλληλεγγύης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε τη Γροιλανδία τον Ιούνιο και υποδέχθηκε εκατοντάδες ντόπιους.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την υποδοχή που έτυχε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς τον Μάρτιο. Τότε πολίτες διαμαρτυρήθηκαν και τον ανάγκασαν να επισκεφθεί μια απομακρυσμένη αμερικανική αεροπορική βάση. Κάτι, που ήταν αντίθετο με τα σχέδια της συζύγου του να παρακολουθήσει έναν αγώνα με έλκηθρα που σέρνουν σκύλοι.

Ήδη, η εθνική υπηρεσία ασφάλειας και πληροφοριών της Δανίας, PET, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Σε ανακοίνωσή της επεσήμανε ότι θεωρεί «ότι η Γροιλανδία, ειδικά στην τρέχουσα κατάσταση, αποτελεί στόχο για εκστρατείες επιρροής διαφόρων ειδών».

«Αυτό θα μπορούσε να γίνει εκμεταλλευόμενοι υπάρχουσες ή επινοημένες διαφωνίες, για παράδειγμα, σε σχέση με γνωστά μεμονωμένα ζητήματα ή προωθώντας ή ενισχύοντας ορισμένες απόψεις στη Γροιλανδία σχετικά με το Βασίλειο της Δανίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες χώρες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία», ανέφερε.

Ο Τραμπ επέλεξε τον συνιδρυτή της PayPal, Ken Howery, ως νέο πρέσβη των ΗΠΑ στη Δανία. Ωστόσο, η αποστολή των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη διευθύνεται επί του παρόντος από τον επιτετραμμένο Μαρκ Στροθ.