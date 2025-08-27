Τα πρώτα αποτελέσματα του MyStreet app – ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην τήρηση κανόνων στους δημόσιους χώρους – παρουσιάστηκαν σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/8) υπό τον πρωθυπουργό. Εκτός από χρήσιμες πληροφορίες για θέσεις στάθμευσης, φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, εγκατάσταση απινιδωτών κ.λπ., οι πολίτες μπορούν με το MyStreet app να προχωρούν σε καταγγελίες αν διαπιστώνουν παραβάσεις.

Στη σύσκεψη εκφράστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη η ανάγκη συνεργασίας όλων των Δήμων, με την ενσωμάτωση των σχετικών στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα, προκειμένου να γίνει η εφαρμογή πιο λειτουργική. «Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση κατά της επιχειρηματικότητας, αλλά συντασσόμαστε πάντα με τη νόμιμη επιχειρηματικότητα. Αν κάποιος έχει μισθώσει εκατό μέτρα, δεν γίνεται τα εκατό να τα κάνει τριακόσια και αυτό είναι κάτι το οποίο θα φαίνεται πολύ εύκολα πια μέσα από την χρήση αυτής της εφαρμογής, στην οποία, βέβαια, ευελπιστούμε να προσθέτουμε και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως ράμπες ΑμεΑ, απινιδωτές, σημεία συγκέντρωσης», σημείωσε.

Το MyStreet app μπορούν οι πολίτες να κατεβάσουν στο κινητό τους ή στο tablet τους.

Οι πληροφορίες

Με το νέο ψηφιακό εργαλείο, ο χρήστης έχει πρόσβαση, μέσα από εύχρηστους διαδραστικούς χάρτες, σε σημαντικές πληροφορίες και λειτουργίες όπως:

– Κοινόχρηστοι χώροι: Εμφάνιση ενεργών μισθώσεων με λεπτομέρειες όπως εμβαδόν, διάρκεια ισχύος και όρια παραχωρημένης έκτασης.

– Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: Χάρτης με διαθέσιμους φορτιστές και στοιχεία όπως πάροχος και ισχύς.

– Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης: Προβολή καθορισμένων σημείων καταφυγής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Σύντομα, η εφαρμογή θα περιλαμβάνει πληροφορίες και για τις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρία) και τα σημεία όπου είναι εγκατεστημένοι απινιδωτές.

Πώς γίνεται καταγγελία

Σε περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να προχωρήσει σε καταγγελία, επιλέγει από τη λίστα τον τύπο καταγγελίας ανάλογα με την παράβαση που έχει εντοπίσει (π.χ. υπέρβαση ορίων τραπεζοκαθισμάτων, παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ). Προαιρετικά, μπορεί να προσθέσει περιγραφή στο πεδίο σχολίων. Αφού συμπληρώσει τη φόρμα, ο χρήστης καθορίζει αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη.

Μέχρι στιγμής, σε διάστημα 20 ημερών που λειτουργεί η εφαρμογή, έγιναν 5.736 καταχωρημένες παραχωρήσεις από 60 δήμους, ενώ 9.381 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή και έχουν υποβληθεί 1.273 παράπονα.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το 2025 αυξήθηκαν οι έλεγχοι και οι παραβάσεις που βεβαίωσε η Ελληνική Αστυνομία για τραπεζοκαθίσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το πρώτο εξάμηνο του 2025 διενεργήθηκαν 33.452 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 998 παραβάσεις έναντι 31.391 ελέγχων και 743 παραβάσεων το αντίστοιχο διάστημα του 2024.