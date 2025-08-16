Σε λειτουργία έχει τεθεί η εφαρμογή καταγγελιών MyStreet για τα τραπεζοκαθίσματα που «καταπατούν» τους δημόσιους χώρους.

Πλέον, θα μπορούν οι πολίτες, μέσω της εφαρμογής, να κάνουν άμεση καταγγελία προς τον αρμόδιο Δήμο όταν διαπιστώνουν παραβάσεις στους δημόσιους χώρους ή αυθαιρεσίες με τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων εστίασης.

Πώς λειτουργεί

Το «MyStreet» είναι εφαρμογή για κινητές συσκευές (Android και iOS), διαθέσιμη δωρεάν.

Η εφαρμογή παρέχει διαδραστικό χάρτη με περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα των παραχωρημένων περιοχών ανά κατάστημα, όπως αυτά έχουν καταχωριστεί στο «Ενιαίο Μητρώο Κοινόχρηστων Χώρων».

Επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία;

Ο χρήστης επιλέγει αν θα υποβάλει επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία.

Για επώνυμη, η είσοδος γίνεται με διαπιστευτήρια ΓΓΠΣΨΔ (gov.gr). Προαιρετικά δηλώνονται στοιχεία επικοινωνίας· μετά την υποβολή αποδίδεται μοναδικός αριθμός και ημερομηνία καταγγελίας.

Για ανώνυμη, η είσοδος γίνεται «ως επισκέπτης», χωρίς υποχρέωση παροχής προσωπικών στοιχείων.

Οι επώνυμοι χρήστες μπορούν να δουν το ιστορικό των καταγγελιών τους με βασικά στοιχεία (αριθμός, ημερομηνία, λόγος, περίληψη, δήμος/τοποθεσία).

Στα ύψη το ποσοστό παραβατικότητας

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 50% των καταστημάτων δεν έχουν άδεια για τραπεζοκαθίσματα, ενώ ένα 27% που έχει πάρει άδεια, την παραβιάζει καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο χώρο από τον προβλεπόμενο.

Το ποσοστό της παραβατικότητας φτάνει το 77%.

Η εφαρμογή κινείται στα πρότυπα της «MyCoast».