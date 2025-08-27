Άρχισε σήμερα η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025 και της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 έως και Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2025. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Επισημαίνεται, ότι με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, δεν απαιτείται φυσική παρουσία στις Σχολές ή τα Τμήματα επιτυχίας. Η διαδικασία στοχεύει στη διευκόλυνση δεκάδων χιλιάδων φοιτητών που εισάγονται κάθε χρόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Πώς γίνεται η είσοδος στην πλατφόρμα εγγραφών

Για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2025, οι επιτυχόντες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Κωδικοί πρόσβασης: Ο 8ψήφιος κωδικός υποψηφίου χρησιμοποιείται τόσο ως όνομα χρήστη όσο και ως password, όπως στη διαδικασία του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Ο 8ψήφιος κωδικός υποψηφίου χρησιμοποιείται τόσο ως όνομα χρήστη όσο και ως password, όπως στη διαδικασία του Μηχανογραφικού Δελτίου. Ειδικές κατηγορίες: Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις εισάγονται με e-mail που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο και τον κωδικό που έχουν ήδη διαμορφώσει για την Αίτηση-Μηχανογραφικό Σοβαρών Παθήσεων.

Τι να προσέξουν οι φοιτητές κατά την εγγραφή

Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών Α΄ κύκλου προηγούμενου έτους υποχρεούνται να δηλώσουν στο σύστημα τη Σχολή ή το Τμήμα προέλευσης. , αιτούμενοι τη διαγραφή τους από αυτό, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Αν η διαγραφή έχει ήδη γίνει μέσω της Γραμματείας του προηγούμενου Τμήματος/Σχολής, οι επιτυχόντες πρέπει να δηλώσουν την προηγούμενη Σχολή ή το Τμήμα στην ίδια θέση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Ποια στοιχεία χρειάζονται για τις εγγραφές

Συγκεκριμένα, η αίτηση εγγραφής μέσω του πληροφοριακού συστήματος θεωρείται Υπεύθυνη Δήλωση και απαιτεί:

Συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, ο οποίος επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Αριθμός ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, συνήθως προσυμπληρωμένος από το Μηχανογραφικό Δελτίο, με δυνατότητα τροποποίησης.

Στοιχεία επικοινωνίας: αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail, τα οποία επιβεβαιώνονται από την πλατφόρμα.

Η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι κρίσιμη, καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα τα χρησιμοποιούν σε περαιτέρω διαδικασίες.

Διαδικασία αναίρεσης εγγραφής σε περίπτωση λάθους

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη στην υποβληθείσα αίτηση, μπορείτε να τα διορθώσετε. Πρέπει να εισάγετε τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που θέλει να καταργήσει.

Στη συνέχεια μπορεί να υποβάλει νέα, διορθωμένη αίτηση.

Η παραπάνω δυνατότητα ισχύει για όλα τα ΑΕΙ και ΑΕΑ, εκτός από τις Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Σχολές Λιμενικού Σώματος και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, για τις οποίες οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τα αρμόδια Υπουργεία.

Ολοκλήρωση διαδικασίας

Έπειτα από την επιβεβαίωση των στοιχείων και την υποβολή της αίτησης:

Ο φοιτητής εγγράφεται αυτομάτως στο 1ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά χωρίς περαιτέρω ενέργειες από τον φοιτητή, εκτός αν χρειαστεί τροποποίηση των στοιχείων.

Η σωστή καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας και των προσωπικών στοιχείων είναι κρίσιμη για κάθε επόμενη επικοινωνία με τη Γραμματεία.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025.

