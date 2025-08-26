Ο Δημήτρης Φραγκάκης αναφέρει ότι το παραλιακό μέτωπο και τα νησιά του Αργοσαρωνικού αποτελούν βασικούς άξονες του νέου σχεδίου, ενώ το Ελληνικό, ο Φαληρικός Όρμος και το Tae Kwon Do χαρακτηρίζονται «game changers» για την πρωτεύουσα. Παράλληλα, η κλιματική κρίση αντιμετωπίζεται με κρίσιμα έργα υποδομής. Στόχος είναι ένα ολοκληρωμένο, βιώσιμο τουριστικό προϊόν που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Αττικής σε διεθνές επίπεδο.

Κύριε Φραγκάκη, μιλάμε συνεχώς για την «Αθηναϊκή Ριβιέρα». Στην πράξη, όμως, έχουμε διάσπαρτες επενδύσεις, χωρίς να φαίνεται ενιαία στρατηγική. Η Νέα Μητροπολιτική Αττική θα αναλάβει ρόλο συντονιστή ή υπάρχουν εμπόδια που της θέτουν οι κυβερνητικές επιλογές;

Κατ’ αρχάς να διευκρινίσω ότι για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, αυτό που ονομάζουμε Ριβιέρα συνιστά το σύνολο του παραλιακού μετώπου από τον Πειραιά έως και το Λαύριο τουλάχιστον. Είναι μία ευρεία περιοχή, με πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, η οποία διαθέτει όμως εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και για τον τουρισμό της πρωτεύουσας αλλά και για άλλες οικονομικές δραστηριότητες εξαιρετικά σημαντικές. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται σημαντικές επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, που ενισχύουν την προοπτική του παραλιακού μετώπου και αλλάζουν την φυσιογνωμία του. Θα έλεγα ότι μετά από πολλά χρόνια η Αττική στρέφει μέτωπο προς την θάλασσα και ειδικά για τον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Είμαστε όμως στην αρχή και όχι στο τέλος του δρόμου. Εμείς ως Νέα Μητροπολιτική Αττική, προφανώς σε άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια, έχουμε ήδη ξεκινήσει να εκπονούμε ένα πολύ συνεκτικό σχέδιο για την αυτόνομη προβολή και τουριστική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του νότιου παραλιακού μετώπου σε συνεργασία με Δήμους, φορείς, επιχειρήσεις και όσους εμπλέκονται στο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Στόχος μας είναι η ισορροπία και η βιωσιμότητα στην τουριστική ανάπτυξη κάτι που για να επιτευχθεί χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα.

Τα νησιά της Αττικής (Σαλαμίνα, Αίγινα, Σπέτσες, Πόρος) είναι κοντά στην πρωτεύουσα αλλά μακριά από την τουριστική στρατηγική. Θα τα εντάξετε σε ένα ενιαίο brand; Και πώς θα αντιμετωπιστούν οι χρόνιες ελλείψεις σε υποδομές;

Τα νησιά της Αθήνας, όπως εμείς επιλέγουμε να τα αποκαλούμε σε επίπεδο τουριστικού προϊόντος, είναι βασική μας προτεραιότητα στην προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει για ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν της Αττικής. Ολοκληρώσαμε πρόσφατα μία πολύ αναλυτική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς των νησιών, επισκέφθηκα νησιά του Αργοσαρωνικού ενώ και ο Περιφερειάρχης κ. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων στο πεδίο με αντικείμενο κρίσιμες υποδομές των νησιών μας. Διαμορφώνουμε ήδη λοιπόν μία ενιαία στρατηγική τουριστικής προβολής και διαχείρισης η οποία έχει σαν στόχο να αναδείξει την μοναδικότητα κάθε νησιού ξεχωριστά αλλά παράλληλα να διαμορφωθεί και μια ενιαία λογική τουριστικού brand. Η Αττική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα νησιά της και ουσιαστικά ο ένας συμπληρώνει τα πλεονεκτήματα του άλλου διαμορφώνοντας τελικά ένα ισχυρό τουριστικό προορισμό. Και επειδή ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος με άλλες αντίστοιχες πρωτεύουσες Περιφέρειες άλλων χωρών, είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην ενίσχυση και ανάδειξη των νησιών μας ως αναπόσπαστου μέρους του τουριστικού μας προϊόντος.

Η κλιματική κρίση «χτυπάει» πρώτη την Αττική: καύσωνες, πυρκαγιές, ρύπανση. Μπορεί ο οργανισμός σας να γίνει μοχλός για «πράσινες» πολιτικές στον τουρισμό ή περιορίζεται από αρμοδιότητες που δεν του έχουν ανατεθεί;

Πράγματι η κλιματική κρίση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Οι συνέπειες της δεν είναι μόνον περιβαλλοντικές αλλά και βαθειά κοινωνικές κατά συνέπεια η αντιμετώπισή τους είναι κεντρική προτεραιότητα για την Περιφέρεια μας. Για το σκοπό αυτό από τα 280 έργα που έχει εξαγγείλει ο Περιφερειάρχης κ. Χαρδαλιάς, πάνω από τα μισά αφορούν την προστασία του φυσικού αλλά και του αστικού περιβάλλοντος από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης που βιώνουμε ήδη. Νομίζω ότι αυτή η στρατηγική για την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής όπως αντιπλημμυρικών, εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικής προστασίας κλπ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ευαισθησίας και προνοητικότητας στην πράξη και όχι στα λόγια. Η Νέα Μητροπολιτική Αττική, ως αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας, θα συμβάλλει στην ωρίμανση κάποιων από αυτά τα έργα και την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση τους. Και αυτό αποτελεί για εμάς ένα εξίσου σημαντικό στοίχημα καθώς η κλιματική κρίση έχει ορατές συνέπειες και στον τουρισμό και σε άλλες παραγωγικές μας δραστηριότητες.

Το Ελληνικό και το πάρκο στον Φαληρικό Όρμο αλλάζουν τον χάρτη της πρωτεύουσας. Πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα εξελιχθούν σε «κλειστές νησίδες επενδύσεων», αλλά θα συνδεθούν με τον μητροπολιτικό χαρακτήρα της Αττικής;

Αυτές οι δύο επενδύσεις μαζί με την ανάπλαση του κλειστού του tae kwon do που θα ξεκινήσει και αυτή μετά την πρόσφατη παραχώρησή του από την ΕΤΑΔ στην Περιφέρεια Αττικής, αποτελούν game changers για όλο το λεκανοπέδιο. Μόλις ολοκληρωθούν, η Αττική δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτές οι μεγάλες αναπλάσεις όχι απλά θα συνδεθούν αλλά θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την μητροπολιτικότητα της Αττικής. Ειδικά ο Φαληρικός Όρμος ήταν ένα όνειρο δεκαετιών, πέρασε από χίλια κύματα και με μεγάλη προσπάθεια και σκληρή δουλειά καταφέραμε να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Θα είναι ένας ελεύθερος δημόσιος χώρος κόσμημα, ένα νέο τοπόσημο για κατοίκους και επισκέπτες και μεγάλη ανάσα για το λεκανοπέδιο συνολικά. Και το Ελληνικό είναι ένα εμβληματικό έργο που θα αλλάξει επίσης προς το καλύτερο την ζωή της πόλης ενώ και το tae kwon do θα προφέρει επιτέλους το πολυπόθητο συνεδριακό-εκθεσιακό-συναυλιακό χώρο που τόσα χρόνια αναζητά η Αθηνα.

Η εμπειρία δείχνει ότι οι DMMO οργανισμοί δύσκολα στεριώνουν στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι η Νέα Μητροπολιτική Αττική μπορεί να αποτελέσει «πιλότο» για μια νέα μορφή μητροπολιτικής διακυβέρνησης;

Όπως γνωρίζετε, διετέλεσα επί μία πενταετία επικεφαλής του ΕΟΤ και είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας μας όσον αφορά το τουριστικό τους προϊόν. Έχουμε ανάγκη από τοπικούς φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν ρόλο συντονιστή της προσπάθειας διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος και προώθησής του και γνωρίζω από πρώτο χέρι πως υπάρχουν μερικά καλά παραδείγματα σε αυτόν τον τομέα. Στόχος μας πάντως στην Αττική είναι να γίνουμε η πρώτη και καλύτερη τουριστική Περιφέρεια της χώρας μας. Σε αυτό θεωρώ ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά η Νέα Μητροπολιτική Αττική, ως βραχίονας άσκησης αυτής της πολιτικής, καθώς έχουμε το πλεονέκτημα μίας ολιστικής λογικής και αντίστοιχες αρμοδιότητες που μπορούν να κάνουν την διαφορά: εκτός από την τουριστική πολιτική έχουμε και εμπλοκή στην υλοποίηση υποδομών αλλά και πολιτιστικής πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι με τον συνδυασμό όλων των παραπάνω εχουμε την δυνατότητα να κάνουμε την διαφορά σε Περιφερειακό επίπεδο και το κυριότερο από όλα να έχουμε αποτέλεσμα σε ότι κάνουμε περνώντας από τα λόγια στα έργα.

Η Αττική συχνά εγκλωβίζεται σε «διπλή εξουσία» ανάμεσα σε Δήμους και Περιφέρεια. Πιστεύετε ότι χρειάζεται μια θεσμική τομή, ένας μητροπολιτικός φορέας με ισχυρές αρμοδιότητες, ώστε η Αττική να αποκτήσει επιτέλους ενιαία στρατηγική ανάπτυξης;

Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα μας είναι οι αρμοδιότητες ή οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο αναπτυξιακό μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσει η Αττική. Αυτά πάντα θα υπάρχουν και αν θέλετε η συζήτηση και η διαφωνία μπορούν να είναι παραγωγικές. Άλλωστε η πολυμορφία είναι βασικό χαρακτηριστικό όλων των ευρωπαϊκών Μητροπόλεων. Εφόσον ακούμε την κοινωνία, έχουμε ανοιχτά μάτια στις νέες ανάγκες και ακολουθούμε τις τεκτονικές αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας, μπορούμε με συνεργασία και καλή θέληση να κάνουμε σημαντικά πράγματα για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Και νομίζω ότι η Διοίκηση Χαρδαλιά έχει ήδη δείξει δείγματα γραφής και απτά αποτελέσματα.

Αναδημοσίευση από το ένθετο cityhub της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ