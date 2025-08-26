Ο Προυστ είχε τις μαντλέν. Μια μπουκιά από το αγαπημένο γλυκό των παιδικών του χρόνων και αμέσως στο μυαλό του ερχόταν η θεία Λεονί και τα μικροσκοπικά κεκάκια της βουτηγμένα σε τσάι φλαμουριάς.

Ο Τζον Σίνα από την άλλη, έχει τη σπανακόπιτα. Και μόνο η θέα ενός κομματιού του εθνικού μας πιάτου μπορεί να τον ταξιδέψει στη Σαντορίνη και στο μήνα του μέλιτός του -τις μοναδικές διακοπές, όπως είπε, που έχει κάνει στη ζωή του.

Ένα βίντεο-ωδή στο ελληνικό έδεσμα

Το Bon Appétit, ένα από τα πιο επιδραστικά περιοδικά γαστρονομίας στον κόσμο, ανέβασε πρόσφατα βίντεο-ωδή στο ελληνικό πιάτο με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό και πρώην παλαιστή της WWE (World Wrestling Entertainment), ο οποίος φαίνεται να έχει εντρυφήσει στο θέμα «σπανακόπιτα».

Ήξερε για παράδειγμα, όπως και κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, ότι μπορεί να καταναλωθεί από το πρωί έως το βράδυ: ως πρωινό, σνακ, ακόμη και για ελαφρύ γεύμα. Μπόρεσε να κάνει ανάλυση της σύστασης του, να μιλήσει για την αναλογία γέμισης και φύλλου και για την ποιότητα του κομματιού που είχε μπροστά του.

Πάνω από όλα όμως, συγκινημένος περιέγραψε πως η γεύση του πιάτου τον φέρνει πίσω στην Σαντορίνη και στις μοναδικές στιγμές που έζησε εκεί με «τον άνθρωπο που αγαπά περισσότερο στον κόσμο», τη σύζυγό του, Σέι Σαριατζαντέχ. Ένα φαγητό που κουβαλάει Ελλάδα, ακόμη κι όταν βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Η δύναμη της ελληνικής κουζίνας κέρδισε τον «σκληρό» Σίνα

Η εικόνα του Σίνα να μιλά με τόση τρυφερότητα για μια πίτα αποτελεί υπενθύμιση ότι το φαγητό μάς συνδέει με εμπειρίες, με πρόσωπα, με μέρη. Αναφέρθηκε στην αγάπη και την φροντίδα που μπαίνει μέσα στην δημιουργία ενός φαγητού που είναι ικανό να ξυπνήσει τέτοια συναισθήματα. Και οι πίτες, το κατεξοχήν, comfort, μαμαδίστικό φαγητό που το συνναντάμε από άκρη σε άκρη της Ελλάδας είναι ο ορισμός αυτού.

Το περιοδικό ανήρτησε και δεύτερο βίντεο με τον Σίνα να μιλά για τον καφέ και ειδικά για το flat white με την ίδια σοβαρότητα και προσήλωση στη λεπτομέρεια. Αν ενώσει κανείς τα δύο βίντεο, ο ηθοποιός παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος με βαθιά σχέση με τη γεύση, ως κάποιος που εκτιμά την ποιότητα και που βρίσκει αξία σε μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένας αληθινός bon vivant, που ξέρει να απολαμβάνει το φαγητό και να το δένει με τις εμπειρίες του.

Η ιστορία αυτή αποκαλύπτει και κάτι ακόμη: τη δύναμη της ελληνικής κουζίνας να κερδίζει νέους φίλους με τρόπο αυθεντικό. Η σπανακόπιτα, με τα ξεροψημένα φύλλα της και τη γέμιση από σπανάκι, φέτα και μυρωδικά, έκανε τον Σίνα fan. Εσάς ποιο είναι το φαγητό που σας γυρίζει πίσω στον χρόνο;