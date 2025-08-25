Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να μπει στη μάχη της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα προκριματικά αρχίζουν με δύο εντός έδρας αναμετρήσεις απέναντι στη Λευκορωσία και τη Δανία.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 παίκτες που θα βρίσκονται στη διάθεσή του για τα δύο ματς της Εθνικής. Σε σχέση με τις κλήσεις του Ιουνίου υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Ο Πέτρος Μάνταλος επέστρεψε, ενώ εκτός έχουν μείνει ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος και ο Ταξιάχρης Φούντας.
Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.
𝐂𝐚𝐥𝐥-𝐮𝐩 𝐯𝐢𝐛𝐞𝐬 📞⚽ #𝐄𝐭𝐡𝐧𝐢𝐤𝐢 #europeanqualifiers
📌 𝟎𝟓/𝟎𝟗 Ελλάδα- Λευκορωσία
📌 𝟎𝟖/𝟎𝟗 Ελλάδα-Δανία #𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐂𝐮𝐩𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫𝐬#𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝𝐋𝐢𝐬𝐭 #𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐂𝐚𝐥𝐥𝐔𝐩 #𝐑𝐨𝐚𝐝𝐓𝐨𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐂𝐮𝐩 pic.twitter.com/laM4V6lMz8
