Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να μπει στη μάχη της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα προκριματικά αρχίζουν με δύο εντός έδρας αναμετρήσεις απέναντι στη Λευκορωσία και τη Δανία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 παίκτες που θα βρίσκονται στη διάθεσή του για τα δύο ματς της Εθνικής. Σε σχέση με τις κλήσεις του Ιουνίου υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Ο Πέτρος Μάνταλος επέστρεψε, ενώ εκτός έχουν μείνει ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος και ο Ταξιάχρης Φούντας.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.