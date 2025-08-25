Σε μίνι μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας, που λειτουργούσε ως «βιτρίνα», έκρυβε τα κλοπιμαία ένας 35χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου στην Ομόνοια.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Το κατάστημα είχε τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση το τελευταίο διάστημα, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη για την απόκρυψη κλοπιμαίων, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούνταν στη μαύρη αγορά.

Κατά την έρευνα στο μίνι μάρκετ, αλλά και σε δωμάτια ξενοδοχείου όπου διέμενε ο κατηγορούμενος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρυσαφικά, μετρητά και λαθραία προϊόντα.

Τα ευρήματα

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν:

6 χρυσές αλυσίδες

1 χρυσή λίρα

1 χρυσό δαχτυλίδι

το ποσό των 12.030 ευρώ

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

μηχάνημα ανίχνευσης καθαρότητας χρυσού

5 κιλά καπνού

30 συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φόρου κατανάλωσης

Ο 35χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών του και την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του.