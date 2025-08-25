Σκληρή επίθεση στην Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο σχέδιο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την ανακαίνιση 431 σχολείων.

Ο κ. Φάμελλος σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά χωρίς μαθητές». Μάλιστα, αναφέρθηκε στο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας παραθέτοντας αριθμούς. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην ερήμωση της υπαίθρου και κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου.

Καταλήγοντας ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «είναι θέμα πολιτικής επιλογής αν θα ευημερούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες στην ελληνική περιφέρεια ή οι οικογένειες, η νέα γενιά και τα σχολεία!»

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

«Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά χωρίς μαθητές! Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία της νέας σχολικής χρονιάς, που ξεκινά με χιλιάδες λιγότερα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού και με εκατοντάδες σχολεία κλειστά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι εγγραφές στην πρώτη τάξη δημοτικού είναι φέτος μόλις 71.181, καταγράφοντας μείωση 40% μέσα σε 15 χρόνια.

Την ίδια στιγμή, μόνο σε Κεντρική Μακεδονία, ΑΜΘ, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, 232 σχολικές μονάδες θα μείνουν κλειστές. Οι επίσημες ανακοινώσεις θέτουν σε αναστολή 76 Δημοτικά και 156 Νηπιαγωγεία.

Τα νούμερα αυτά είναι η σκληρή απόδειξη της οξείας δημογραφικής κρίσης και της ερήμωσης της υπαίθρου, που απειλεί το μέλλον της πατρίδας μας. Τα σχολεία σβήνουν από τον χάρτη και η περιφέρεια ερημώνει. Και ιδιαίτερα η ακριτική περιφέρεια, παρά τις υποκριτικές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη…

Απαιτείται άμεσα σχέδιο και πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Κάτι που σαφέστατα δεν έχει η κυβέρνηση.

Είναι θέμα πολιτικής απόφασης να στηριχτούν οι νέες οικογένειες, η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση επενδύσεων.

Χρειάζεται ισχυρή Πολιτεία που θα δίνει οικονομικά κίνητρα, θα ασκεί δημόσιες πολιτικές και θα εγγυηθεί έναν ισχυρό καινοτόμο αγροτικό τομέα ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.

Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες, να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι της ΝΔ και να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια και την υπερφορολόγηση, ώστε να εκλείψει η ανασφάλεια που εμποδίζει πολλά νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια.

Αυτές είναι οι ουσιαστικές πολιτικές που αρνείται να υλοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης. Η χώρα χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και αναβάθμισης της δημόσιας Παιδείας και όχι μόνο ανακαινίσεις κτηρίων.

Είναι θέμα πολιτικής επιλογής αν θα ευημερούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες στην ελληνική περιφέρεια ή οι οικογένειες, η νέα γενιά και τα σχολεία!»