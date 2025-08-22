Έφοδο και έρευνα στο σπίτι του πρώην συμβούλου εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ -κατά την πρώτη του προεδρική θητεία- του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, πραγματοποίησε το FBI μετά από σχετική εντολή του διευθυντή της Υπηρεσίας Κας Πατέλ.

Διαβαθμισμένα έγγραφα χωρίς… άδεια

Η κίνηση ήρθε μετά από την ανάρτηση του Πατέλ στο Χ στην οποία ανέφερε: «ΚΑΝΕΙΣ δεν είναι υπεράνω του νόμου… Πράκτορες του FBI σε αποστολή». Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή η ομοσπονδιακή έρευνα αφορά στην κατοχή και τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων από τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ, του οποίου έχει ανακληθεί η σχετική άδεια από τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο Μπόλτον διετέλεσε ο τρίτος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ για 17 μήνες και συγκρούστηκε μαζί του για το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη Βόρεια Κορέα. Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να εμποδίσει την έκδοση ενός βιβλίου του Μπόλτον, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, περιείχε απόρρητες πληροφορίες.

Την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του φέτος, ο Τραμπ, ένας Ρεπουμπλικάνος, ανακάλεσε τις άδειες ασφαλείας περισσότερων από 40 πρώην αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του Μπόλτον.

Τραμπ: «Ο Τζον Μπόλτον είναι ηλίθιος»

Παρά ταύτα ο Μπόλτον παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς οι δημόσιες τοποθετήσεις του παραμένουν άκρως επικριτικές για τις αποφάσεις και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ενδεικτικό, πως τις ημέρες που ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμαζόταν για την Σύνοδο της Αλάσκας, αλλά και μετά ο Μπόλτον δέχθηκε την οργή του Τραμπ για τα όσα σχολίαζε στα κανάλια.

Ο Μπόλτον υποστήριξε ότι η Σύνοδος αποτελεί νίκη για τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι γίνεται μόνο και μόνο γιατί ο Τραμπ θέλει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως δεν θα του δοθεί γιατί η κίνηση αυτή θα είναι μια αποτυχία. Αυτά ήταν αρκετά για να τον περιλάβει στις πύρινες αναρτήσεις του στο Truth Social ο Τραμπ, κατατάσσοντας τον μαζί με τον Κρις Κρίστι και άλλους στην κατηγορία των «ηλίθιων ανθρώπων».

Λίγη ώρα πριν, την έφοδο του FBI στο σπίτι του ο Μπόλτον είχε γράψει στο Χ σχολιάζοντας το θέμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μία νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Στο μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχισθούν διότι ο Τραμπ θέλει ένα Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προoδεύουν».