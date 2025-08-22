Τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2023, σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης, προέκυψαν:

7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.

Δήλωση στην εφορία

Η διαδικασία για τη δήλωση των αναδρομικών στην εφορία είναι απλή και γίνεται ηλεκτρονικά. Οι συνταξιούχοι μπορούν να συνδεθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE και να επιλέξουν τα συγκεκριμένα φορολογικά έτη για τα οποία έλαβαν αναδρομικά. Για παράδειγμα, εάν τα αναδρομικά αφορούν το φορολογικό έτος 2023, θα πρέπει να επιλεγεί αυτό το έτος στη σχετική φόρμα.

Μετά την ολοκλήρωση της τροποποιητικής δήλωσης, η εφορία εκδίδει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που περιλαμβάνει το ακριβές ποσό του φόρου προς καταβολή. Το ποσό αυτό πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026.