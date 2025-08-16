Το πρόγραμμα πληρωμών για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληρωμές θα γίνουν νωρίτερα, την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, με την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται ταυτόχρονα.

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες πληρωμής διαφέρουν ανά ταμείο, με τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ να λαμβάνουν τις συντάξεις τους την Τρίτη 26 Αυγούστου, ενώ τα ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιου καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Αναλυτικά οι πληρωμές των συντάξεων:

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025