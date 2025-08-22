Σκληρή κριτική στην έγκριση από την ισραηλινή κυβέρνηση του σχεδίου του ακροδεξιού υπουργού Μπεζαλέλ Σμότριτς για την κατασκευή εποικισμών στην περιοχή Ε1 που θα μπαίνουν «σφήνα» ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και την Δυτική Όχθη, ασκούν με κοινή δήλωση τους οι υπουργοί Εξωτερικών ενός συνασπισμού χωρών από την Ευρώπη, αλλά και της Αυστραλίας και της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύμφωνα με την σχετική κοινή δήλωση των 25 ΥΠΕΞ που συνυπέγραψε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, η έγκριση του σχεδίου αυτού «είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Όπως σημειώνουν οι ΥΠΕΞ των χωρών που συνυπογράφουν την δήλωση, «το συγκεκριμένο σχέδιο θα καταστήσει αδύνατη τη λύση των δύο κρατών, διχοτομώντας ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ. Όπως σημειώνουν τέτοιες κινήσεις όχι μόνο δεν έχουν κανένα όφελος για τον ισραηλινό λαό, αλλά αντίθετα υπονομεύουν την ασφάλεια, υποδαυλίζουν τη βία και την αστάθεια και μας απομακρύνει από την προοπτική της ειρήνης».

Στη συνέχεια οι υπουργοί καλούν την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το σχέδιο αυτό.

Ολόκληρη η δήλωση

Ακολουθεί το κείμενο της κοινής δήλωσης με τίτλο «Κοινή Δήλωση σχετικά με τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη»:

«Κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Εσθονίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η έγκριση των σχεδίων για την κατασκευή εποικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, από την Ανώτατη Επιτροπή Σχεδιασμού (Higher Planning Committee) του Ισραήλ είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Καταδικάζουμε την εν λόγω απόφαση και ζητούμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την άμεση ανάκλησή της.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Smotrich, το συγκεκριμένο σχέδιο θα καταστήσει αδύνατη τη λύση των δύο κρατών, διχοτομώντας ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν αποφέρουν κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό. Αντιθέτως, υπονομεύουν την ασφάλεια, υποδαυλίζουν τη βία και την αστάθεια και μας απομακρύνει από την προοπτική της ειρήνης.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ακόμη τη δυνατότητα να σταματήσει τη συνέχιση του σχεδίου E1. Την ενθαρρύνουμε να το αποσύρει επειγόντως.

Μονομερείς ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύουν την κοινή μας επιθυμία για ασφάλεια και ευημερία στη Μέση Ανατολή. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να τερματίσει την κατασκευή εποικισμών, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να άρει τους οικονομικούς περιορισμούς που έχει επιβάλει στην Παλαιστινιακή Αρχή».