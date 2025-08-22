5 το πρωί: Πέθανε ο Βεσυρόπουλος – Οι όροι Πούτιν για ειρήνη – Διαπραγματεύσεις ζητά ο Νετανιάχου

1 Βαρύ πένθος στην πολιτική σκηνή για το θάνατο του Βεσυρόπουλου Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στη Χαλκιδική, σε ηλικία 59 ετών. Ο ίδιος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου και κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ προσπάθησε με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση να τον επαναφέρει για περίπου 40 λεπτά. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στη Χαλκιδική, σε ηλικία 59 ετών. Ο ίδιος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου και κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ προσπάθησε με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση να τον επαναφέρει για περίπου 40 λεπτά. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ήταν Έλληνας πολιτικός, βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία. Γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές το 2012, το 2015, το 2019 και το 2023. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Ήταν Έλληνας πολιτικός, βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία. Γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές το 2012, το 2015, το 2019 και το 2023. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο: Σύσσωμος ο πολιτικός και πολιτειακός κόσμος αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Ο ΠτΔ, Κώστας Τασούλος, ανέφερε στην ανακοίνωσή του, «υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του», ενώ ο πρωθυπουργός δήλωσε πως ήταν ««άξιος συνεργάτης και αγαπητός πολιτικός». Αντίστοιχα, και ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε «ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος».

2 Οι όροι Πούτιν για ειρήνη στην Ουκρανία Οι όροι για ειρήνη με την Ουκρανία: Ο ρώσος πρόεδρος ζητά την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς, την παραίτηση από την ένταξη στο ΝΑΤΟ, την ουδετερότητα της χώρας και τον αποκλεισμό δυτικών στρατευμάτων στο έδαφός της, προτείνοντας σε αντάλλαγμα παύση ρωσικών επιθέσεων σε Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Ο ρώσος πρόεδρος ζητά την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς, την παραίτηση από την ένταξη στο ΝΑΤΟ, την ουδετερότητα της χώρας και τον αποκλεισμό δυτικών στρατευμάτων στο έδαφός της, προτείνοντας σε αντάλλαγμα παύση ρωσικών επιθέσεων σε Ζαπορίζια και Χερσώνα. Απόρριψη από Ουκρανία και σύμμαχους: Η Ουκρανία απορρίπτει παραχώρηση εδαφών και επιμένει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι χαρακτηρίζει το Ντονμπάς στρατηγικό «οχυρό» για τη χώρα του, ενώ οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν έχουν δώσει ακόμη απάντηση στις ρωσικές προτάσεις.

Η Ουκρανία απορρίπτει παραχώρηση εδαφών και επιμένει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι χαρακτηρίζει το Ντονμπάς στρατηγικό «οχυρό» για τη χώρα του, ενώ οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν έχουν δώσει ακόμη απάντηση στις ρωσικές προτάσεις. Τα διπλωματικά σενάρια και οι αμφίβολες προθέσεις της Ρωσίας: Ο Τραμπ προσπαθεί να μεσολαβήσει για συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι και πιθανή τριμερή σύνοδο ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με εγγυήσεις ασφαλείας μέσω ΟΗΕ ή Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, η αδυναμία συμβιβασμών από πλευράς Πούτιν ενισχύει την αίσθηση ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει πραγματική ειρήνη.

Newsletter Πέντε ειδήσεις για να ξεκινήσεις τη μέρα σου Κάθε πρωί θα βρίσκεις στο inbox σου τις πιο σημαντικές ειδήσεις και τα πιο ενδιαφέροντα θέματα ΕΓΓΡΑΦΗ

3 Διαπραγματεύσεις για την ειρήνη και τους ομήρους ζητά ο Νετανιάχου «Να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις»: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε μέσα από ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το βράδυ της Πέμπτης, ότι «έδωσε οδηγίες» προκειμένου «να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις με στόχο την απελευθέρωση όλων » των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, απαντώντας στη νέα πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε μέσα από ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το βράδυ της Πέμπτης, ότι «έδωσε οδηγίες» προκειμένου «να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις με στόχο την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, απαντώντας στη νέα πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες. Προειδοποιήσεις εκκένωσης σε ΜΚΟ και νοσοκομεία: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να προειδοποιεί τα νοσοκομεία και τις διεθνείς ΜΚΟ που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να προετοιμάζονται να εκκενώσουν την περιοχή προς τον νότο. Οι ανακοινώσεις εκδίδονται πριν από μία επιχείρηση που προβλέπεται να διεξαχθεί με στόχο τον έλεγχο μεγάλου μέρους του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να προειδοποιεί τα νοσοκομεία και τις διεθνείς ΜΚΟ που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να προετοιμάζονται να εκκενώσουν την περιοχή προς τον νότο. Οι ανακοινώσεις εκδίδονται πριν από μία επιχείρηση που προβλέπεται να διεξαχθεί με στόχο τον έλεγχο μεγάλου μέρους του παλαιστινιακού θύλακα. Τα νούμερα για την εξόντωση του άμαχου πληθυσμού: Αμείλικτοι είναι οι αριθμοί για τους θανάτους του άμαχου πληθυσμού. Ειδικότερα, δημοσίευμα της εφημερίδας «Guardian» παρουσίασε απόρρητα στοιχεία του ισραηλινού στρατού, τα οποία αποκαλύπτουν ότι 5 στους 6 νεκρούς στον παλαιστινιακό θύλακα είναι άμαχος λαός. Σε ποσοστό υπολογίζεται ότι οι νεκροί στρατιώτες και πολεμιστές της Χαμάς αγγίζουν το 17%, ενώ το 83% είναι απλός λαός.

4 Υποκλοπές μέσω Predator και η σχέση της Intellexa με την Ελλάδα Η Intellexa στην Ελλάδα: Έντονο το ενδιαφέρον της χώρας για την Intellexa , δεδομένου ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator είναι προϊόν της, και είναι το λογισμικό με το οποίο σημειώθηκαν οι υποκλοπές που έγιναν στην Ελλάδα. Η σύνδεση της εταιρείας Intellexa, με ισραηλινούς επιχειρηματίες, που ζουν και εργάζονται στην Τσεχία, έρχεται στο φως από δύο ιστοσελίδες της χώρας και πιο συγκεκριμένα οι Vsquare.org και Investigate.cz.

Έντονο το ενδιαφέρον της χώρας για την Intellexa , δεδομένου ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator είναι της, και είναι το λογισμικό με το οποίο σημειώθηκαν οι υποκλοπές που έγιναν στην Ελλάδα. Η σύνδεση της εταιρείας Intellexa, με ισραηλινούς επιχειρηματίες, που ζουν και εργάζονται στην Τσεχία, έρχεται στο φως από δύο ιστοσελίδες της χώρας και πιο συγκεκριμένα οι Vsquare.org και Investigate.cz. Ο ρόλος του ισραηλινού επιχειρηματία Χαζάν: Πάνω από 17εκατ. ευρώ είχε αποκομίσει για τις υπηρεσίες που παρείχε στην εταιρεία, με τις δημοσιογραφικές έρευνες να δείχνουν αποστολές εξοπλισμού αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, κάποιες εκ των οποίων είχαν παραλήπτη το ελληνικό κομμάτι της Intellexa.

Πάνω από 17εκατ. ευρώ είχε αποκομίσει για τις υπηρεσίες που παρείχε στην εταιρεία, με τις δημοσιογραφικές έρευνες να δείχνουν αποστολές εξοπλισμού αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, κάποιες εκ των οποίων είχαν παραλήπτη το ελληνικό κομμάτι της Intellexa. Το Project Alladin: Πρόκειται για μια άλλη πτυχή της έρευνας των Τσέχων δημοσιογράφων, που φαίνεται ότι προετοιμαζόταν να λειτουργήσει από την ελληνική Intellexa με τη βοήθεια εξαρτημάτων από την Τσεχία, που έστελνε στους συνεργάτες του ο κ. Χαζάν. Το συγκεκριμένο λογισμικό ήταν πολύ πιο εξελιγμένο από το Predator καθώς είχε τη δυνατότητα να μολύνει κινητά τηλέφωνα μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων, χωρίς ο χρήστης να πατήσει κάποιον σύνδεσμο που θα ενεργοποιούσε την παρακολούθησή του.

5 Τα ευρωπαϊκά προϊόντα που θα γλιτώσουν τους δασμούς Τραμπ Μείωση δασμών για ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φάρμακα: Οι ΗΠΑ και η ΕΕ παρουσίασαν σχέδια για τη μείωση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα (από 27,5% σε 15%) και στα ανταλλακτικά τους, καθώς και για χαμηλότερους δασμούς σε αεροσκάφη, γενόσημα φάρμακα, φελλό και ορισμένα άλλα προϊόντα, μόλις η ΕΕ υποβάλει επίσημη νομοθετική πρόταση για τις δικές της μειώσεις δασμών.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ παρουσίασαν σχέδια για τη μείωση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα (από 27,5% σε 15%) και στα ανταλλακτικά τους, καθώς και για χαμηλότερους δασμούς σε αεροσκάφη, γενόσημα φάρμακα, φελλό και ορισμένα άλλα προϊόντα, μόλις η ΕΕ υποβάλει επίσημη νομοθετική πρόταση για τις δικές της μειώσεις δασμών. Ενδεχόμενες μειώσεις δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο και εμπορικές επενδύσεις: Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο χαμηλότερων τιμών σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου μέσω ποσοστώσεων, ενώ η ΕΕ προτίθεται να επενδύσει 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ και να αγοράσει φαρμακευτικά προϊόντα, ημιαγωγούς και AI τσιπ συνολικού ύψους περίπου 750 δισ. δολαρίων έως το 2028.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο χαμηλότερων τιμών σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου μέσω ποσοστώσεων, ενώ η ΕΕ προτίθεται να επενδύσει 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ και να αγοράσει φαρμακευτικά προϊόντα, ημιαγωγούς και AI τσιπ συνολικού ύψους περίπου 750 δισ. δολαρίων έως το 2028. Συνεργασία στο ψηφιακό εμπόριο και άρση εμποδίων: Η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο, με την ΕΕ να διασφαλίζει ότι δεν θα θεσπίσει τέλη χρήσης δικτύου, να παρέχει ευελιξία στον φόρο άνθρακα και να μειώσει περιορισμούς συμμόρφωσης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διευκολύνοντας το διατλαντικό εμπόριο.