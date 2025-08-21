Θλίψη έχει σκορπίσει στον πολιτικό κόσμο η είδηση του ξαφνικού θανάτου του πρώην υφυπουργού και γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Απόστολου Βεζυρόπουλου σε ηλικία 59 ετών.

Πολιτικοί φίλοι και συνάδελφοι του Απόστολου Βεσυρόπουλου εκφράζουν με δηλώσεις και μηνύματά τους τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Κώστας Τασούλας: «Υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του»

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του» αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την εκδημία του Απ. Βεσυρόπουλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας.

»Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει. Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αξιος συνεργάτης και αγαπητός πολιτικός»

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του.

«Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

»Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους», καταλήγει.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος»

«Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία».

Σωκράτης Φάμελλος: Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστουλου Βεσυρόπουλου, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του» αναφέρει.

Κωστής Χατζηδάκης: «Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει»

«Ήταν αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας», σημείωσε για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης:

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Παύλος Μαρινάκης: Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο

«Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του.

Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε», αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Θανάσης Κοντογεώργης: «Δεν μπορώ να πιστέψω, μόλις χθες μιλούσαμε»

Συγκλονισμένος από το θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης μεταφέρει το περιστατικό ότι μια ημέρα πριν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα της εκλογικής περιφέρειας του εκλιπόντος.

Η δήλωση του Θ. Κοντογεώργη έχει ως εξής: “Είμαι συγκλονισμένος από την ξαφνική απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Φίλος και συνεργάτης, είχε πάθος για προσφορά, πάθος για τον τόπο του. Δεν μπορώ να πιστέψω, ότι μόλις χθες μιλούσαμε στο τηλέφωνο για τα θέματα της Ημαθίας, που τόσο αγαπούσε, και σήμερα δεν είναι πια μαζί μας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του”, καταλήγει.

Ντόρα Μπακογιάννη: «Δεν μπορώ να το πιστέψω»

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε», αναφέρει σε δήλωσή της η Ντόρα Μπακογιάννη.

Νίκος Δένδιας: Βαθιά η θλίψη όλων μας

«Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σοφία Ζαχαράκη: «Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη»

«Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη», ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Απόστολε μας! Καλέ μας, ευγενικέ, υποστηρικτικέ στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Δραστήριε και πανταχού παρών με μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιοχή σου και όλη την Ελλάδα. Πάντα στη Βουλή, πρώτος να μας εμψύχωσεις ακόμα και σε ομιλίες μας που είχαμε αγωνία, πρώτος να οργανώσεις την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και να κάνεις τις θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς».