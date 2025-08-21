Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε, την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ΜΚΟ και νοσοκομεία να ξεκινήσουν τις διαδικασίες εκκένωσης από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Νότο. Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα της εφημερίδας «Guardian» παρουσίασε απόρρητα στοιχεία του ισραηλινού στρατού, τα οποία αποκαλύπτουν ότι 5 στους 6 νεκρούς στον παλαιστινιακό θύλακα είναι άμαχος λαός.

Τα νούμερα για την εξόντωση του άμαχου πληθυσμού είναι συντριπτικά. Μερικές ώρες αργότερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε πως έδωσε οδηγίες προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των ομήρων στη χώρα. Παράλληλα, ο ίδιος σημείωσε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι διατεθειμένος να σταματήσει τον πόλεμο εναντίον των Παλαιστινίων υπό όρους ευνοϊκούς για το Τελ Αβίβ.

Όλα αυτά έρχονται μερικές ημέρες από τα βίντεο που δείχνουν μικρά παιδιά στη Γάζα που έχουν χάσει τους γονείς τους, να κλαίνε στην αποφοίτησή τους.

Ταυτόχρονα, προηγήθηκε και η έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. «Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», δήλωσε ο ίδιος. Μάλιστα, κάλεσε και την κυβέρνηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου να ακυρώσει την απόφασή της και να επεκταθεί η κατασκευή των «παράνομων οικισμών» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Συντριπτικά τα στοιχεία

Αν και η έκκληση του Μπένιαμι Νετανιάχου μπορεί να αποτελεί ένα μικρό βήμα για τον τερματισμό του πολέμου οι αριθμοί είναι αμείλικτοι μπροστά στη μεγάλη τραγωδία στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία το 83% από τους θανάτους εν μέσω του πολέμου είναι άμαχος πληθυσμός και μόνο το 17% είναι νεκροί μαχητές της Χαμάς. Ειδικότερα, τα στοιχεία που πάρθηκαν από την απόρρητη βάση δεδομένων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σημειώνουν ότι 8.900 είναι οι νεκροί στρατιώτες μέχρι το Μάιο του 2025.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών δε, ξεπερνάει τους 60.000 για την ίδια περίοδο. Τα νούμερα αποκαλύπτουν ένα ακραίο ποσοστό σφαγών που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με τους πολέμους των τελευταίων δεκαετιών. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αναλογία αυτή ξεπερνάει ακόμα και συγκρούσεις που είναι διαβόητες για τις αδιάκριτες δολοφονίες πληθυσμού, σαν τους εμφύλιους στη Συρία και στο Σουδάν.

Τόσο υψηλά ποσοστά θνησιμότητας αμάχων εντοπίζονται στη σύγχρονη ιστορία στη γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994, αλλά και στη διάρκεια της πολιορκίας της Μαριούπολης από τους Ρώσους το 2022.

Επιπλέον, πολλοί μελετητές της γενοκτονίας, δικηγόροι και ακτιβιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Αυτόν τον ισχυρισμό τους τον βασίζουν τόσο στη μαζική δολοφονία του άμαχου πληθυσμού, όσο και την επιβολή του λιμού.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αρνηθεί να σχολιάσει και να απαντήσει με σαφήνεια στην ύπαρξη αυτής της βάσης δεδομένων. Παράλληλα, οι στρατιωτικές δυνάμεις στις βάσεις της κατονομάζει 47.653 Παλαιστίνιους ως μαχητές της Χαμάς, το οποίο βασίζεται πιθανόν σε εσωτερικά έγγραφα, τα οποία κατασχέθηκαν από τη Γάζα.

«Παίζουν» με τα νούμερα στρατός και πολιτικοί του Ισραήλ

Αξίζει να σημειωθεί πως αν και ο στρατός θεωρεί αξιόπιστους τους απολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Γάζας, οι πολιτικοί τους απορρίπτουν ως προπαγάνδα. Ενώ τονίζεται πως η καταγραφή των νεκρών του υπουργείου βασίζεται μόνο σε σωρούς που έχουν ανασυρθεί, ή ανακτηθεί, και όχι σε όσους έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια.

Παράλληλα, ισραηλινοί πολιτικοί και στρατιωτικοί εκτιμούν πως ο αριθμός των σκοτωμένων μαχητών της Χαμάς αγγίζει τις 20.000, ή έχουν υποστηρίξει ότι η αναλογία νεκρών στρατιωτών και αμάχων είναι 1 προς 1. Αν και η νότια διοίκηση του Ισραήλ έχει επιτρέψει σε στρατιώτες να αναφέρουν τους νεκρούς στη Γάζα ως θύματα μαχητών με ή χωρίς επαλήθευση.

Όμως, όπως και να έχει το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη στοχοποίηση ατόμων που δεν εμπλέκονται σε μάχες και κρίνει αναγκαία την προστασία τους από περιοχές που θεωρούνται «πεδία μάχης». Για αυτό και ο στρατός τείνει να «προάγει» τους ανθρώπους σε τρομοκράτες μετά το θάνατό τους, σύμφωνα με πηγή των μυστικών υπηρεσιών. Η ίδια πηγή μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «The Guardian», σημειώνει ότι «αν είχα ακούσει την ταξιαρχία, θα είχα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχαμε σκοτώσει 200% των μελών της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει και η πόλη της Γάζας είναι σχεδόν ερείπια, το Ισραήλ αναγνωρίζει 40.000 ανθρώπους ως εναπομείναντες μαχητές της Χαμάς που εξακολουθούν να ζουν.

«Όλοι οι Παλαιστίνιοι είναι στόχος»

Ο Μουχάμαντ Σεχάντα, Παλαιστίνιος αναλυτής, δήλωσε ότι «το Ισραήλ διευρύνει τα όρια ώστε να μπορεί να ορίζει κάθε άτομο στη Γάζα ως Χαμάς». Ο ίδιος υπογράμμισε, πως «όλα αυτά είναι δολοφονίες στη στιγμή για τακτικούς σκοπούς που δεν έχουν καμία σχέση με την εξάλειψη μιας απειλής».

Ταυτόχρονα, με την επιβολή των συσσιτίων και την απομάκρυνση του ΟΗΕ και των ΜΚΟ από τη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί αυτοί έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πιέζει όλο και περισσότερο τον εξαθλιωμένο και πεινασμένο παλαιστινιακό λαό να μετεγκατασταθεί στο 20% της περιφέρειας.

Η Μαίρη Κάλντορ, ομότιμη καθηγήτρια στο LSE και διευθύντρια του Προγράμματος Έρευνας Συγκρούσεων, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «The Guardian», τονίζει ότι στόχος του Ισραήλ είναι πάντα ο εκτοπισμός. Διευκρινίζει ακόμα, ότι (σ.σ. οι Ισραηλινοί) δε θέλουν να πολεμούν στα πεδία των μαχών (σ.σ. εμπόλεμες ζώνες), θέλουν να ελέγχουν τα εδάφη και να σκοτώνουν τους αμάχους.

Από την πλευρά τους δε, ισραηλινοί στρατιώτες έχουν καταθέσει ότι όλοι οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζονται ως στόχοι. Οι περισσότεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί ακολουθούν μία ρητορική γενοκτονίας, η οποία επιβεβαιώνεται από τις δημόσιες δηλώσεις τους. Ο στρατηγός που ηγήθηκε των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών όταν ξεκίνησε ο πόλεμος έχει δηλώσει ότι 50 Παλαιστίνιοι πρέπει να πεθάνουν για κάθε άτομο που σκοτώθηκε την 7η Οκτωβρίου του 2023 με τις επιθέσεις της Χαμάς.