Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι «έδωσε οδηγίες» προκειμένου «να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις με στόχο την απελευθέρωση όλων» των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, απαντώντας στη νέα πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες.

«Έδωσα οδηγίες για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ» ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Ο Νετανιάχου είπε εξάλλου ότι ετοιμάζεται «να εγκρίνει» τα σχέδια του στρατού για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Το μήνυμα Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε για ακόμη μια φορά σήμερα έκκληση να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη τα αρχικά στάδια της επιχείρησης με σκοπό να καταληφθεί η πόλη της Γάζας.

«Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές απώλειες και οι καταστροφές που θα προκαλούσε στρατιωτική επιχείρηση στη μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θυλάκου, είπε ο κ. Γκουτέρες μιλώντας στον Τύπο στην Ιαπωνία, όπου συμμετέχει σε διάσκεψη για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Κάλεσε εξάλλου την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ακυρώσει την απόφασή της να επεκταθεί η κατασκευή «παράνομων» οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.