Κλιμακώνεται όλο και περισσότερο η ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, καθώς η αρμάδα που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ να αναπτυχθεί στην περιοχή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τρία πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά και ισάριθμα ελικοπτεροφόρα αποβατικά με 2.200-4.000 πεζοναύτες, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της «διακίνησης ναρκωτικών», αναμένεται να φτάσει στον προορισμό της μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Η παραπάνω ενέργεια καθιστά προφανή πλέον την περαιτέρω όξυνση της ήδη μεγάλης έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Οι δυο χώρες είναι στα μαχαίρια για χρόνια κι η ανάπτυξη δυνάμεων καταγράφεται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εντείνει την πίεση στον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο: Στις αρχές Αυγούστου, μάλιστα, διπλασιάστηκε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψή του για «διακίνηση ναρκωτικών».

Όσον αφορά την ακριβή σύνθεση του στόλου, αυτός περιλαβμάνει τα σκάφη USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale, με 4.500 μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, ανάμεσά τους και 2.200 πεζοναύτες.

Πως κλιμακώθηκε η ένταση ανάμεσα σε Βενεζουέλα – ΗΠΑ

Η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει οξυνθεί περαιτέρω ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, στις αρχές Αυγούστου να αυξήσει σε 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο , ο Λευκός Οίκος κατηγορεί ότι ηγείται του λεγόμενου «Καρτέλ των Ήλιων» (Cartel de los Soles) .

Λίγες εβδομάδες μετά την ανανέωση της άδειας της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας Chevron να δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα και μετά τη συμφωνία για ανταλλαγή πολιτικών κρατουμένων, η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας έχει κλιμακωθεί ραγδαία. Ακόμη και με μια στρατιωτική συνιστώσα που έχει λίγα προηγούμενα στις διμερείς σχέσεις.

Ο Τραμπ, διέταξε να αναπτυχθούν το τρέχον 36ωρο, ανοιχτά της Βενεζουέλας, 3 αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke. Τα: «USS Gravely», «USS Jason Dunham» και «USS Sampson». Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου «Reuters», τα τρία αντιτορπιλικά είναι μέρος ευρύτερων αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στην Καραϊβική και συμπεριλαμβάνουν συνολικά περίπου 4.000 πεζοναύτες, αεροσκάφος επιτήρησης τύπου P-8 Poseidon, επιπρόσθετα πολεμικά πλοία και τουλάχιστον ένα πολεμικό υποβρύχιο στο πλαίσιο πολύμηνης αποστολής και επιχειρήσεων «σε διεθνή ύδατα και εναέριο χώρο», που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που αποφασιστούν «στοχευμένες επιχειρήσεις».

«Ναρκωτρομοκρατικό καρτέλ η Βενεζουέλα» – Πως προσπαθεί να αμυνθεί το Καράκας

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ χαρακτήρισε την Τρίτη την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ναρκωτρομοκρατικό καρτέλ», και τον πρόεδρο Μαδούρο «φυγόδικο αρχηγό αυτού του καρτέλ».

Ερωτηθείσα για την πιθανότητα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν δράση στη Βενεζουέλα, είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» για να «εμποδίσει να πλημμυρίσουν τα ναρκωτικά τη χώρα μας».

Αφού χαρακτήρισε «αξιολύπητη» και «χοντροκομμένη επιχείρηση πολιτικής προπαγάνδας» την αύξηση της αμερικανικής αμοιβής για τη σύλληψή του, ο πρόεδρος Μαδούρο ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως θα αναπτυχθούν 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες για να «εγγυηθούν την κάλυψη όλης της επικράτειας» της Βενεζουέλας.

Η εθνοφυλακή της χώρας της Λατινικής Αμερικής είχε ιδρυθεί από τον θανόντα πρώην πρόεδρο Ούγο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο θεωρείται πολιτικός κληρονόμος. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, έχει κάπου 5 εκατ. μέλη, πολίτες ή εφέδρους, κι αναφέρεται στο γενικό επιτελείο.

Οι προσεκτικές αντιδράσεις της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, που έχει συνηθίσει εδώ και χρόνια να ανταλλάσσει επιθετικά σχόλια με τον Λευκό Οίκο, φαίνεται αυτή τη φορά να έχει σταθμίσει πιο προσεκτικά τις αντιδράσεις της. Η ηγεσία της χώρας έχει πάρει πολύ σοβαρά αυτή την τελευταία κλιμάκωση, στην οποία είναι πολύ εμφανής η αδικαιολόγητη σκληρότητα του τόνου και η σοβαρότητα των κατηγοριών, όπως σημειώνει η El Pais.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Yvan Gil, δήλωσε επίσης ότι οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών «δεν επηρεάζουν μόνο τη Βενεζουέλα, αλλά θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης ειρήνης που έχει κηρυχθεί από την CELAC [Κοινότητα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής]». Για την κυβέρνηση, οι κατηγορίες των Ηνωμένων Πολιτειών «είναι μια απόδειξη της έλλειψης αξιοπιστίας τους».