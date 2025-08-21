Νέες πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο τεσσάρων μελών μιας οικογένειας, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σε σπίτι στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ τη Δευτέρα, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Οι αρχές εκτιμούν πως επρόκειτο για υπόθεση ανθρωποκτονίας–αυτοκτονίας.

Η Έμιλι Λονγκ, 34 ετών, φέρεται να πυροβόλησε με πιστόλι τον Ράιαν Λονγκ, 38 ετών, και τα παιδιά τους, τον 8χρονο Πάρκερ και τον 6χρονο Ράιαν, σύμφωνα με ενημέρωση που έδωσε την Τετάρτη το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Νιου Χάμσαϊρ και η τοπική αστυνομία.

Σώο το τρίχρονο παιδί

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο ενήλικος Ράιαν Λονγκ πυροβολήθηκε πολλές φορές, ενώ τα δύο παιδιά από μία φορά στο κεφάλι, δήλωσαν οι αρχές. Η αιτία θανάτου της Έμιλι Λονγκ ήταν ένας πυροβολισμός στο κεφάλι, σε αυτοκτονία που εκτιμάται ότι έγινε αμέσως μετά τους τρεις φόνους.

Το τρίχρονο παιδί της οικογένειας, που βρισκόταν στο σπίτι κατά τη διάρκεια των φόνων, δεν τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς. Το παιδί είναι ο μοναδικός επιζών της επίθεσης και φιλοξενείται πλέον από συγγενείς.

Οι ερευνητές προέτρεψαν την Τετάρτη το κοινό να μην κάνει εικασίες για τα αίτια της τραγωδίας.

«Αν και οι ερευνητές ενημερώνονται για διάφορα ζητήματα/ανησυχίες που υπήρχαν στο νοικοκυριό εκείνη την περίοδο, ο κόσμος θα πρέπει να αποφεύγει να εικάζει ότι το περιστατικό προκλήθηκε από έναν μόνο λόγο ή παράγοντα πίεσης», ανέφεραν σε ανακοίνωση.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι ο πατέρας εργαζόταν ως σχολικός ψυχολόγος στο Γυμνάσιο Oyster River στο γειτονικό Ντάραμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος έδινε μάχη με καρκίνο επιθετικής μορφής.

Η Έμιλι Λονγκ, σύμφωνα με το LinkedIn, εργαζόταν ως διευθύντρια λειτουργιών στην αλυσίδα εστιατορίων Wing-itz.

Το κίνητρο για τις δολοφονίες και την αυτοκτονία παραμένει ασαφές, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.