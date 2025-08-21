Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Frank Caprio, ο δικαστής στο Ρόουντ Άιλαντ, που ήταν γνωστός για τον βαθιά ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε και αξιολογούσε τις δικαστικές υποθέσεις.

Ο Frank Caprio ήταν ο πρωταγωνιστής του Caught in Providence, μιας εκπομπής που προβλήθηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αρχικά σε τοπική τηλεόραση και αργότερα εθνικά.

Κυρίως ήταν γνωστός για την ευγενική και χιουμοριστική προσέγγισή του στην αντιμετώπιση παραβάσεων κυκλοφορίας, ενώ συνέχισε να μοιράζεται βίντεο από την αίθουσα του δικαστηρίου στο YouTube ακόμη και μετά την αποχώρησή του.

Στα σύντομα αποσπάσματά του στο YouTube, ο Caprio συχνά εμφανίζεται να δείχνει συμπόνια για όσους βρίσκονται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο ίδιος δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τη φήμη του για να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η άνιση πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα.

«Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Ωστόσο, δεν είναι. Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν αστικά ζητήματα όπως την υγειονομική περίθαλψη, τις άδικες εξώσεις, τα επιδόματα, ακόμη και τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους».

Ο Caprio αποσύρθηκε από το Δημοτικό Δικαστήριο του Πρόβιντενς το 2023 έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο εδώλιο.

Το αντίο της οικογένειας

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένειά του περιέγραψε τον Caprio «ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο».

«Αγαπημένος για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Caprio άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω του έργου του στην αίθουσα του δικαστηρίου και όχι μόνο», έγραψε η οικογένεια. «Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσους τον γνώριζαν»