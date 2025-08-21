Ψύχραιμος και αμετανόητος. Αυτές οι δύο λέξεις περιγράφουν καλύτερα τον 24χρονο Muthar Hamid Qaayid, ο οποίος περιμένει την εκτέλεσή του στη Σομαλία. Ο Muthar κατηγορείται ότι ήταν διοικητής του ISIS, σκοπευτής και μέλος ενός διδύμου, που τοποθέτησε βόμβα στο κέντρο της πόλης Μποσάσο. Το «άλλο του μισό» στην επίθεση ανατινάχθηκε καθώς τοποθετούσε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Το Sky News κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια για μιλήσει στον νεαρό, που πήγε από την Υεμένη στη Σομαλία, μέσω θάλασσας.

Ισχυρίζεται ότι δεν συμμετείχε ενεργά στο δίδυμο των βομβιστών και φαίνεται να μην ενοχλείται καθόλου από αυτό που βιώνει. «Δεν πάτησα το κουμπί. Μόνο κοίταξα. Ο άλλος έκανε τη βόμβα και την ενεργοποίησε. Δεν ήρθα εδώ για να σκοτώσω Μουσουλμάνους» λέει.

Μετανιώνει για όσα έκανε; «Δεν μετανιώνω για τίποτα», λέει, χαμογελώντας. «Ακόμα και αν με βγάλετε τώρα από το δωμάτιο και με εκτελέσετε, δεν μετανιώνω για τίποτα. Δεν με πειράζει αν με πυροβολήσουν ή με κρεμάσουν. Δεν με νοιάζει» αναφέρει.

Η οικογένειά του δεν συμπαθεί το ISIS. «Αν με έβρισκαν εδώ, θα στενοχωριόντουσαν», λέει. Εκείνος δΔεν αλλάζει στάση. «Δεν σκέφτομαι. Δεν υπάρχει τίποτα. Απλώς περιμένω τον θάνατο». Η δημοσιογράφος τον ρωτά αν έχει ακούσει για ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τις βόμβες που τον κατηγορούν ότι έβαλε. «Ναι, αλλά δεν σκοτώνουν όλους. Μόνο τους άπιστους».

Ο όρος «άπιστοι» χρησιμοποιείται από πολλούς στρατολογημένους για όσους δεν συμφωνούν με την αυστηρή ερμηνεία της Σαρία και μπορεί να περιλαμβάνει Μουσουλμάνους αλλά και άλλες θρησκείες.