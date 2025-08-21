«Άκαιρα», μου λένε καλές πηγές ότι είναι τα σενάρια που βλέπουν το φως για τις μελλοντικές πολιτικές προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Μετά την αδόκητη όσο και τραγική απώλεια της Λένας, της πολυαγαπημένης θυγατέρας του, ο Μεσσήνιος πολιτικός διάγει περίοδο βαθύτατου πένθους, το οποίο, όπως μου μεταφέρουν συνομιλητές του, «παρά την τεράστια θλίψη που τον διακατέχει, το διαχειρίζεται με απαράμιλλη αξιοπρέπεια».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πρώην πρωθυπουργός έχει αναστείλει τις συζητήσεις που είχε αρχίσει να κάνει νωρίτερα με φίλους του για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα και τις οποίες εμμέσως είχε επιβεβαιώσει με τη συνέντευξη της 3ης Αυγούστου στο «Βήμα της Κυριακής».

«Παρά ταύτα, ως βαθύτατα πολιτικό όν που είναι, ενημερώνεται ανελλιπώς για τα τεκταινόμενα, εντός και εκτός της χώρας», σύμφωνα με όσα μου μεταφέρουν άνθρωποι που είναι κοντά του.

Αν μου επιτρέπεται, πάντως, να κάνω μια εκτίμηση, αυτή είναι ότι τις όποιες αποφάσεις θα λάβει ο κ. Σαμαράς δεν πρόκειται να τις πληροφορηθούμε πριν από τις 14 Σεπτεμβρίου που θα γίνει το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την αείμνηστη Λένα.

Προετοιμασίες για την 3η αλλά και την… 13η του Σεπτέμβρη

Οργανωτικός και πολιτικός «πυρετός» επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη, παρά το γεγονός ότι εν γένει στην πολιτική ζωή υπάρχει κλίμα αυγουστιάτικης ραστώνης.

Οι συσκέψεις των πράσινων στελεχών είναι διαδοχικές, αν και ορισμένες εξ αυτών γίνονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας καθώς κάποιοι δουλεύουν εξ αποστάσεως, δηλαδή από τους προορισμούς που είχαν κλείσει για να κάνουν τα μπάνια τους.

Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι ο Παύλος Χρηστίδης βρίσκεται στο Ναύπλιο, ο Δημήτρης Μάντζος στη Μαγνησία, ο Παναγιώτης Δουδωνής στη Λέσβο, κι ο Κώστας Τσουκαλάς στην Τροιζήνα.

Ωστόσο κάποιοι άλλοι, δεν είναι τόσο τυχεροί. Στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠαΣοΚ στον κομματικό μηχανισμό έχουν μείνει στην Αθήνα και δουλεύουν στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη για να είναι όλα στην εντέλεια για την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο, αλλά και για την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Όπως μου μεταφέρουν, ο προγραμματισμός σε όλα τα επίπεδα πηγαίνει αρκετά καλά.

Δηλωτικό στοιχείο της εύρυθμης πολιτικής και οργανωτικής λειτουργίας ενόψει ΔΕΘ αποτελεί -κατά τις εκτιμήσεις «πράσινων» στελεχών- το γεγονός ότι οι προτάσεις των τομέων και του επιστημονικού προσωπικού του κόμματος έχουν φτάσει στον Θανάση Κολλιόπουλο ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη να τις συνθέσει και να τις εντάξει στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου.

Έχω την αίσθηση, πάντως, και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας ότι, κατά τη δική μου προαίρεση, για το ΠαΣοΚ φέτος είναι πιο σημαντική από την επετειακή 3η του Σεπτέμβρη, η 13η Σεπτεμβρίου, οπότε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το σκαρίφημα του Κυβερνητικού Προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η απέχθεια του Κέντρου στα εκλογικά παίγνια

Η συζήτηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου επανήλθε, όχι μόνο μέσα από δημοσιεύματα, αλλά και λόγω των ευσεβών πόθων και εισηγήσεων γαλάζιων βουλευτών που φοβούνται ότι δεν θα επανεκλεγούν.

Υπάρχουν όμως και στελέχη που έχουν αντίθετη άποψη. Όπως λένε, μία αλλαγή του εκλογικού νόμου από την κυβέρνηση δείχνει κλίμα ηττοπάθειας, ενώ βλέπουν και στοιχεία αντιδημοκρατικότητας.

Και κάτι μάλλον πιο σημαντικό: δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι μία τέτοια κίνηση θα έδιωχνε το Κέντρο, το οποίο «απεχθάνεται τέτοια παιχνίδια». Και τώρα δεν είναι ώρα για επιπλέον εκροές, αλλά για «μάζεμα».

Φόβοι από την αναζωπύρωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Και προς επίρρωση της θεωρίας ότι η επανάληψη της ιστορίας προκύπτει μόνον ως φάρσα, ιδίως όταν έχει προηγηθεί μια υπερεξαετής διακυβέρνηση με τις γνωστές… επιτυχίες, έχω να επισημάνω ότι με το άνοιγμα της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα, το ΠαΣοΚ ετοιμάζεται να επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα της προανακριτικής επιτροπής για την καταλήστευση των αγροτικών επιδοτήσεων που έγινε υπό την κεντρική καθοδήγηση γαλάζιων κυκλωμάτων.

Ενθυμείστε φαντάζονται τις αντιδημοκρατικές και αντικοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις που έγιναν στο τέλος Ιουλίου για να εμποδιστεί η λήψη απόφασης επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση Προανακριτικής ώστε να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στα πρόσωπα των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Αλλά δεν είναι μόνον αυτή η αφορμή για να αναμοχλευθεί η συζήτηση για το πολύπτυχο σκάνδαλο. Εκκρεμεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και η διαβίβαση επιπλέον στοιχείων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, γεγονός που θα ανάψει ξανά … φωτιά στα τόπια.

«Έχουμε ήδη τραυματιστεί από αυτήν την υπόθεση, μακάρι να μην προστεθεί τίποτα άλλο», έλεγε αυτές τις μέρες σε συνεργάτη μου γαλάζιο στέλεχος.

Κατασχέσεις μόνο σε «μικρά ψάρια» Με την ευκαιρία, πάντως, μεταφέρω την εκτίμηση – βεβαιότητα πολύπειρου αξιωματούχου στον τομέα των ερευνών υποθέσεων διαφθοράς ότι οι βεβιασμένες κατασχέσεις στις οποίες προβαίνουν οι αστυνομικές αρχές για να υπηρετήσουν το κυβερνητικό επικοινωνιακό αφήγημα περί «επιστροφής των κλεμμένων» μπορεί να «καταλήξει σε ένα μεγάλο φιάσκο». Όπως μου εξήγησε ο καλά πληροφορημένος συνομιλητής μου, οι κατασχέσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στρέφονται κυρίως κατά αγροτών «οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν μεμονωμένα το σύστημα και δεν είναι από εκείνους που καταχράστηκαν μεγάλα ποσά και μπορούν να χαρακτηριστούν ως μεγάλα ψάρια που ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση». Υποσχέθηκα στην πηγή μου να παρακολουθήσω επισταμένα το θέμα γιατί δεν σας κρύβω ότι εδώ και καιρό που ακούω ότι επιστρέφονται κλεμμένα ή γίνονται κατασχέσεις παράνομων πληρωμών δεν άκουσα κάποιο «μεγάλο όνομα» να γίνεται γνωστό. Τυχαίο;

Τα «ήξεις αφήξεις» του εκπροσώπου

Μια καλή συνταγή για τους κυβερνητικούς εκπροσώπους είναι να απαντούν γενικόλογα ναι να κρατούν «πισινές», έτσι ώστε να μη χρειαστεί να κάνουν αργότερα κωλοτούμπα και να δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα.

Ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είναι πλέον ο… μακροβιότερος εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, φαίνεται ότι το έχει μάθει πολύ καλά αυτό το μάθημα. Σε βαθμό που – μάλλον ανακλαστικά – παίρνει αποστάσεις ακόμη και εκεί που μάλλον δεν χρειάζεται.

Όπως, για παράδειγμα, στη χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξή του (στον Σκάι) που ρωτήθηκε αν προβλέπεται να στείλει η Ελλάδα στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων που θα υπάρξουν μετά το τέλος του πολέμου. «Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο, ούτε σχεδιάζεται κάτι τέτοιο», έσπευσε να απαντήσει.

Αντιλήφθηκε, όμως, κι ο ίδιος ότι από την απάντησή του θα μπορούσε να δημιουργηθούν λάθος συνειρμοί. Γι΄ αυτό και αμέσως συμπλήρωσε: «Για να μην παρεξηγηθώ με το “αυτή τη στιγμή”, η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων είναι μια επόμενη φάση. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και να προχωρήσουν τόσο πολύ οι συζητήσεις».

Κατέληξε δε λέγοντας το αυτονόητο ότι «είναι πολύ πρόωρο να πούμε κάτι τέτοιο». Αν και στη συνέχεια υποστήριξε ότι «όπως τις προηγούμενες φορές που και εγώ και οι αρμόδιοι υπουργοί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαψεύσαμε αντίστοιχες τέτοιες φήμες, επιβεβαιωθήκαμε, έτσι και τώρα διαψεύδουμε κάτι τέτοιο».

Οπότε και το διέψευσε και δεν το διέψευσε. Και άρα σίγουρα θα… επιβεβαιωθεί.