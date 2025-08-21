Στις 23 Αυγούστου, οι λάτρεις της αστρονομίας θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο: το εποχιακό «Μαύρο Φεγγάρι». Για τους περισσότερους, η νύχτα αυτή θα μοιάζει συνηθισμένη, καθώς το φεγγάρι δεν θα είναι ορατό, όμως όσοι γνωρίζουν τη σημασία του φαινομένου περιμένουν με ανυπομονησία το σκοτάδι που θα αποκαλύψει έναν ουρανό γεμάτο αστέρια.

Τι είναι το «Μαύρο Φεγγάρι»;

Ο όρος δεν ανήκει στην επίσημη αστρονομική ορολογία, αλλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τρίτη νέα σελήνη σε μια εποχή που μετρά συνολικά τέσσερις. Αυτό συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια, περίπου μία φορά κάθε 33 μήνες.

Φέτος, το φαινόμενο καταγράφεται λόγω των νέων σεληνών στις 25 Ιουνίου, 23 Ιουλίου, 3 Αυγούστου και 23 Αυγούστου. Το προηγούμενο «Μαύρο Φεγγάρι» εμφανίστηκε τον Μάιο του 2023 και το επόμενο αναμένεται το 2027.

Γιατί αξίζει να παρακολουθήσεις το φαινόμενο;

Κατά τη νέα σελήνη, το φεγγάρι παραμένει αόρατο επειδή η φωτεινή του πλευρά στρέφεται προς τον ήλιο. Αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για αστροπαρατήρηση, καθώς ο ουρανός βυθίζεται στο σκοτάδι, αποκαλύπτοντας πλανήτες, αστέρια, γαλαξίες και ακόμη και το πυκνό κέντρο του Γαλαξία μας.

Όσοι χάσουν το φαινόμενο στις 23 Αυγούστου, θα μπορέσουν να δουν την πρώτη λεπτή ημισέληνο το βράδυ της 24ης και 25ης Αυγούστου, περίπου 30-40 λεπτά μετά τη δύση του ήλιου, χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα.

Η κορύφωση του καλοκαιρινού ουρανού

Το φαινόμενο έρχεται λίγες ημέρες μετά τη βροχή των Περσείδων, ολοκληρώνοντας ένα καλοκαίρι γεμάτο αστρονομικά θεάματα. Μια μοναδική ευκαιρία για ερασιτέχνες αστρονόμους, φωτογράφους και όσους ονειρεύονται να χαθούν κάτω από το απέραντο σύμπαν.