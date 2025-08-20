Ένα κύμα ζέστης που θα φτάσει το θερμόμετρο σε θερμοκρασίες λίγο πάνω από 40 βαθμούς της Παρασκευή, αλλά θα έχει μικρή διάρκεια, καθώς από το Σάββατο θα αρχίσει να υποχωρεί και η θερμοκρασία να επανέρχεται κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές.

Πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή, η θερμοκρασία πιθανόν να αγγίξει τους 42 βαθμούς, σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Αργολίδας, της Αττικής, της Βοιωτίας, της Αρκαδίας καθώς και της Λακωνίας.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου. Ηλιοφάνεια προβλέπεται σε όλες τις ηπειρωτικές περιοχές και στα νησιά μας κατά τη διάρκεια της ημέρας και αίθριος θα είναι ο καιρός και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει το μεσημέρι έως 34 στα βόρεια, 35-36 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως 35 βαθμούς οι μέγιστες τιμές στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί σε εντάσεις μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέει βοριάς 3-5 μποφόρ, και στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται καλές καιρικές συνθήκες, με λιακάδα στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-35 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι ασθενείς , μέχρι το βράδυ θα στραφούν σε νότιους.

Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-32 βαθμούς , με ασθενείς νοτιάδες στο Θερμαϊκό 2-4 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 21/8

Γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσειςμε την ίδια ένταση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 σταανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στην ησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούςΚελσίου.

Παρασκευή 22/8

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 και πιθανόν να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 23/8

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικάκαι νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Κυριακή 24/8

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.