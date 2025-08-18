Οι δεκαετίες του 1950 και του 1960 ήταν οι περίοδοι αιχμής της μεταπολεμικής μετανάστευσης Ελλήνων στην Αυστραλία, με περίπου τους μισούς να εγκαθίστανται στη Βικτώρια.

Η εφημερίδα Νέος Κόσμος έγινε επίσης μέρος της ημερήσιας διάταξης των περισσότερων ελληνικών νοικοκυριών, με την ενότητα των νεκρολογιών να είναι πολύ δημοφιλής στους αναγνώστες της.

Οι νεκρολογίες περιείχαν σημαντικές πληροφορίες για τους αποθανόντες. Περιλάμβαναν το έτος και τον τόπο γέννησής τους, με ακρίβεια μέχρι και το χωριό. Ο Δρ Νικ Ντάλας ανέλυσε περισσότερες από 15.000 νεκρολογίες προκειμένου να προσδιορίσει τη δημογραφική προέλευση των μεταπολεμικών Ελλήνων μεταναστών.

Ποιοι ήταν περισσότεροι, οι Πελοποννήσιοι ή οι Μακεδόνες; Σε επίπεδο νομού, υπήρχαν περισσότεροι Μεσσήνιοι ή Φλωρινιώτες; Οι απαντήσεις δεν είναι τόσο απλές όσο φαίνεται.

Βιογραφικό σημείωμα:

Ο Δρ Νικ Ντάλας έφτασε στη Μελβούρνη το 1971 με το θρυλικό μεταναστευτικό πλοίο «Πατρίς». Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, όπου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στις Επιστήμες, τις Τέχνες και το Εμπόριο και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στην Οργανική Χημεία.

Εργάζεται στον τομέα των εκπαιδευτικών εκδόσεων και από το 2012 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας της Μελβούρνης, πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και συντονιστής του προγράμματος σεμιναρίων της.

Από τον Δεκέμβριο του 2024 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, όπου ερευνά τους Έλληνες πολιτικούς εξόριστους που έφτασαν στην Τασκένδη το 1949 μετά τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο.

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου:

Πότε: Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, 7μμ

Ομιλητής: Δρ Νικ Ντάλας

Τίτλος Σεμιναρίου: Πώς μας ενημερώνουν οι νεκρολογίες για τη μεταπολεμική μετανάστευση στην Αυστραλία – Η περίπτωση των Ελλήνων της Βικτώριας

Πού: Ελληνικό Κέντρο, Mezzanine Level, 168 Lonsdale St., Melbourne

Γλώσσα Σεμιναρίου: Αγγλική

Σχετικά με την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης

Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, που ιδρύθηκε το 1897, είναι ένας εξέχων οργανισμός, αφιερωμένος στην προώθηση και τη διατήρηση της ελληνικής ιστορίας, πολιτισμού και κληρονομιάς στην Αυστραλία.

Μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, η Κοινότητα στοχεύει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των Ελληνοαυστραλών και του πλούσιου πολιτιστικού τους υπόβαθρου.