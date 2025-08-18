5 το πρωί: Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι – Οι όροι του Πούτιν – Λήγει η προθεσμία για Προσωπικό Αριθμό
Στην Ουάσινγκτον θα βρεθεί σήμερα, συνοδεία ευρωπαίων ηγετών, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα τον υποδεχτεί στο Οβάλ γραφείο με στόχο να κλείσει τη συμφωνία για το τέλος του ρωσοουκρανικού πολέμου
1
Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον
- Ποιοι θα τον συνοδεύσουν; Συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχει σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο. Στην Ουάσινγκτον θα μεταβούν για να τον συνοδεύσουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γγ του ΝΑΤΟ, ο γερμανός καγκελάριος Μερτς, ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ, η ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι και ο φινλανδός πρόεδρος Στουμπ.
- Πρώτα κατ’ ιδίαν: Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφει η γερμανική εφημερίδα Bild. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ θα μιλήσει πρώτα κατ’ ιδίαν με τον ουκρανό πρόεδρο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πολύωρη συζήτηση με εκπροσώπους της ΕΕ.
- Η ατζέντα της συνάντησης: Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζήτημα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η δημόσια τηλεόραση ARD.
2
Τι μάθαμε από τη Σύνοδο της Αλάσκας
- Η στροφή Τραμπ: Σε καμία συμφωνία για εκεχειρία δεν οδήγησε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή, για τον ρωσοουκρανικό πόλεμο. Μάλιστα, σε μια απότομη αλλαγή στάσης ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.
- Οι εγγυήσεις ασφαλείας: Οι ΗΠΑ προσέφεραν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς το Κίεβο να ενταχθεί επίσημα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι με τον Πούτιν συζήτησαν για ανταλλαγές εδαφών και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και ότι «συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό».
- Τι ζητά ο Πούτιν; Ο ρώσος πρόεδρος απαιτεί η Ουκρανία να αποχωρήσει από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι θα μπορούσε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του πολεμικού μετώπου αν ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις.
3
Προφυλακιστέοι δύο για τη φωτιά στην Πάτρα
- Στη φυλακή: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών, για τις φωτιές στα Συχαινά της Πάτρας, που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια. Κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.
- Η ομολογία: Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Πυροσβεστική.
- Σήμερα στον ανακριτή: Νέα προθεσμία την Δευτέρα 18/8, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε από τον ανακριτή Πατρών, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου. Ο 25χρονος αρκέστηκε μόνο να πει ότι πήγε να σβήσει μία καύτρα στο χωράφι.
4
Υποχωρούν οι άνεμοι, έρχονται βροχές
- Ασταθής ο καιρός: Ανεβαίνει ο υδράργυρος, έρχονται όμως βροχές σε διάφορες περιοχές. Σήμερα, Δευτέρα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και πρόσκαιρα ενισχυμένων ριπών ανέμων.
- Πού θα βρέξει; Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, παρόμοιος θα είναι ο καιρός και την Τρίτη 19/8.
- Ζέστη μέχρι τέλη Αυγούστου: Η μετεωρολόγος του Mega, Χριστίνα Ρήγου, ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ η ζέστη θα είναι αισθητή μέχρι και τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου.
5
Αντίστροφη μέτρηση για τον Προσωπικό Αριθμό
- Η προθεσμία: Ελάχιστες ημέρες απομένουν για εκείνους που επιθυμούν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ψηφιακού κλειδιού, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, όλοι όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση Προσωπικού Αριθμού, θα τον λαμβάνουν αυτόματα από το σύστημα.
- Η διαδικασία έκδοσης: Η έκδοσή του γίνεται μέσω της εφαρμογής myInfo του gov.gr, όπου οι πολίτες εισέρχονται με κωδικούς Taxisnet και απαιτείται καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου για επιπλέον ταυτοποίηση. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που προηγούνται του ΑΦΜ τους, ενώ το τρίτο παράγεται αυτόματα.
- Πού χρησιμεύει; Ο Προσωπικός Αριθμός αναμένεται αρχικά να χρησιμοποιείται κυρίως στις συναλλαγές με το Δημόσιο, ενώ σταδιακά θα ενσωματωθεί και στις ιδιωτικές συναλλαγές, με σκοπό να καταργηθεί η ανάγκη ύπαρξης πολλαπλών αριθμών ταυτοποίησης. Από τις 29 Ιουνίου 2025, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου ταυτότητας.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.