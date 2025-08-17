Ενισχύεται ο ασταθής καιρός στην Ελλάδα, αφού ο υδράργυρος θα ανέβει τις επόμενες μέρες, αλλά με βροχές σε διάφορες περιοχές. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου και υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και πρόσκαιρα ενισχυμένων ριπών ανέμων, όπως σημειώνει το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για αύριο, Δευτέρα 18 Αυγούστου.

Ειδικότερα, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα. Ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, πρόκειται να επικρατήσουν και την Τρίτη 19 Αυγούστου.

Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τέλος Αυγούστου

Μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Mega, η μετεωρολόγος, Χριστίνα Ρήγου, ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι θα σταματήσουν να πνέουν.

Παράλληλα, η ίδια πρόσθεσε ότι μέχρι τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου η ζέστη θα είναι αισθητή. Όμως, τη Δευτέρα, αν και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, εξαίρεση θα αποτελέσουν οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα κυμανθεί στους 34 – 35 βαθμούς. Οι βοριάδες, εξασθενημένοι πλέον, θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 3 – 5 μποφόρ.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Τις θερμές ώρες τις ημέρας στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 32 – 34 βαθμούς. Από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι και θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 4 – 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Ο καιρός τη Δευτέρα 18 Αυγούστου από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 και στην περιοχή του Καστελλορίζου έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στην περιοχή του Καστελλορίζου δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στην περιοχή του Καστελλορίζου δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη