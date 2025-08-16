Νέα προθεσμία την Δευτέρα 18 Αυγούστου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε από τον ανακριτή Πατρών, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λόγο μετά τις 12 στο γραφείο του ανακριτή, και μετά από λίγη ώρα εξήλθε του δικαστικού μεγάρου και οδηγήθηκε εκ νέου στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών.

Τι υποστηρίζει ο 25χρονος

Ο 25χρονος που συνελήφθη για φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου αρκέστηκε μόνο να πει ότι πήγε να σβήσει μία καύτρα στο χωράφι.

Σύμφωνα με μάρτυρες και φωτογραφικά ντοκουμέντα, η φωτιά ξέσπασε δύο με τρία λεπτά μετά την απομάκρυνσή του από το σημείο, ενώ προηγουμένως ήταν σκυμμένος. Ωστόσο, υπάρχουν καταθέσεις που τον θέλουν να βοηθάει τους πυροσβέστες στην κατάσβεση.

Αύριο η απολογία των άλλων δύο

Την Κυριακή θα απολογηθούν οι άλλοι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας.

Ο 27χρονος αρνείται κάθε συμμετοχή στα γεγονότα. Αντίθετα, ο 19χρονος συγκατηγορούμενος του ομολόγησε την εμπλοκή του.