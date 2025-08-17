Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Αποφάσισε να μιλήσει πρώτα κατ’ ιδίαν με τον επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου, αναφέρει το δημοσίευμα.

Επικαλούμενη τις πηγές της, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μετά από μια ιδιωτική συνομιλία. Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα δείπνο εργασίας και μια μακρά συζήτηση σε διευρυμένη μορφή.

Σε κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, πριν ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες, αναφέρεται ρεπορτάζ και του γερμανικό ARD.

Νωρίτερα, πληροφορίες έκαναν λόγο για συμμετοχή των ηγετών της ΕΕ στη συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.