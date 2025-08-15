Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι «παραδίδει» τη χώρα στο Ισραήλ προωθώντας τον αφοπλισμό του κινήματός του και προειδοποίησε για «εμφύλιο πόλεμο», ύστερα από συνάντηση που είχε με Ιρανό αξιωματούχο.

Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από πόλεμο το 2024 με το Ισραήλ, το οποίο κατέστρεψε μέρος του οπλοστασίου της και αποδεκάτισε την ηγεσία της. Το ισχυρό σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, και κυριαρχούσε για χρόνια στην πολιτική ζωή της χώρας, έχει ήδη απορρίψει την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να κατασχέσει τα όπλα του, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 5 Αυγούστου.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ και απέναντι στους φόβους εντατικοποίησης των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, η κυβέρνηση επιφόρτισε τον στρατό να ετοιμάσει σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ως το τέλος της χρονιάς.

«Η κυβέρνηση αυτή εκτελεί την αμερικανο-ισραηλινή εντολή να δοθεί τέλος στην αντίσταση, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο και εσωτερικές συγκρούσεις», σημείωσε ο Κάσεμ σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ, το Al Manar.

Η ομιλία του Κάσεμ ακολουθεί συνάντησης που είχε με τον επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, τον Αλί Λαριτζανί, ο οποίος είχε μεταβεί την Τετάρτη στη Βηρυτό.

«Η αντίσταση δεν θα παραδώσει τα όπλα για όσο συνεχίζεται η (ισραηλινή) επίθεση και κατοχή. Θα δώσουμε μάχη (…) αν χρειαστεί για να αντιταχθούμε σε αυτό το ισραηλινο-αμερικανικό σχέδιο, όποιο κι αν είναι το τίμημα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα κερδίσουμε τη μάχη», πρόσθεσε.

Ο Κάσεμ σημείωσε εξάλλου ότι η «αποστολή της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και να ανοικοδομήσει τον Λίβανο, κι όχι να παραδώσει τη χώρα σε έναν αδηφάγο Ισραηλινό τύραννο ή έναν άπληστο Αμερικανό τύραννο».