Εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 25χρονος στην Πάτρα ο οποίος έγινε αντιληπτός τη στιγμή που έβαζε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Γηροκομειού.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε την ώρα που είχε σκύψει σε ένα χωράφι και επιχειρούσε να ανάψει μια νέα εστία. Έγινε αντιληπτός από άλλα άτομα, τα οποία τον έβγαλαν φωτογραφίες και βίντεο ενώ κάλεσαν αμέσως και την Αστυνομία.

Ο νεαρός, αφού άναψε τη φωτιά, φέρεται να προσπάθησε να ανέβει στη μηχανή του και να διαφύγει αλλά λίγο πριν τις 6 το απόγευμα ο άνδρας συνελήφθη.

Σημειώνεται πως η φερόμενη απόπειρα του 25χρονου έγινε ενώ υπήρχαν κι άλλα ενεργά μέτωπα στην περιοχή της Πάτρας.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.