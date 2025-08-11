Με τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς της Πόλης της Γάζας εδώ και αρκετές εβδομάδες, ξεκινάει κατά τα φαινόμενα η μεγάλη επιχείρηση που έχει προαναγγείλει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάληψη της πόλης.

Το Ισραήλ σφυροκοπά την Πόλη της Γάζας

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, Παλαιστίνιοι αναφέρουν ότι αυτή από το βράδυ έχει ξεκινήσει ένα ανηλεές και συνεχές σφυροκόπημα από άρματα μάχης και αεροπλάνα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της Πόλης της Γάζας, ενώ εκδόθηκαν εντολές εκτοπισμού των κατοίκων προς τα δυτικά. Η τακτική αυτή από την αρχή του πολέμου της Γάζας χρησιμοποιείται από τον ισραηλινό στρατό για την προετοιμασία ευρύτερων επιχειρήσεων και προώθησης μεγαλύτερων δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έριξαν βολές πυροβολικού εναντίον μαχητών της Χαμάς στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Reuters δεν υπήρχαν ενδείξεις στο έδαφος ότι οι δυνάμεις κινούνται βαθύτερα στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο της πρόσφατα εγκεκριμένης ισραηλινής επίθεσης, η οποία υποτίθεται ότι δεν θα ξεκινούσε άμεσα, αλλά μετά από κάποιες εβδομάδες.

«Ακουγόταν σαν να ξαναρχίζει ο πόλεμος», είπε στο Reuters ο 25χρονος Αμρ Σαλάχ. «Τανκς έριξαν οβίδες σε σπίτια και πολλά σπίτια χτυπήθηκαν, και τα αεροπλάνα προχώρησαν σε επιχειρήσεις που ονομάζουμε «δαχτυλίδια φωτιάς», όπου αρκετοί πύραυλοι έπεσαν σε ορισμένους δρόμους στην ανατολική Γάζα», δήλωσε μέσω μιας εφαρμογής συνομιλίας.

Μια από αυτές τις αεροπορικές επιδρομές σκότωσε και τους έξι δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένου του γνωστού ανταποκριτή του Al Jazeera, Άνας Αλ Σαρίφ, σε μια σκηνή στο συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Ο Νετανιάχου θέλει άμεσα επίθεση

Σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου σε δηλώσεις του χθες υποστήριξε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επιταχύνει τα σχέδιά του για τη νέα επίθεση.

«Θέλω να τερματίσω τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό και γι’ αυτό έδωσα εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να συντομεύσουν το χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας», ανέφερε.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η νέα επίθεση θα επικεντρωθεί στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε ως «πρωτεύουσα της τρομοκρατίας» της Χαμάς, ενώ παρουσίασε έναν χάρτη και υπέδειξε ότι η παράκτια περιοχή της κεντρικής Γάζας μπορεί να είναι η επόμενη, λέγοντας ότι μαχητές της Χαμάς έχουν προωθηθεί εκεί.

Σφοδρές αντιδράσεις

Τα παραπάνω έρχονται την ώρα που η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται πυρά από όλες τις πλευρές για την απόφαση αυτή, τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι μετά από τις αντιδράσεις από πολλές κυβερνήσεις, που προειδοποίησαν το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε επέκταση των επιχειρήσεων εντός της Γάζας, στο Τελ Αβίβ οργανώθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την συνέχιση του πολέμου με την συμμετοχή περισσότερων από 100.000 ισραηλινών πολιτών.