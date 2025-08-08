Σφοδρές αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα προκαλεί το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για ανάληψη του στρατιωτικού ελέγχου της Πόλης της Γάζας, καθώς, κατά γενική εκτίμηση, η κίνηση αυτή, όχι μόνο δε θα τερματίσει την σύγκρουση, αλλά θα προκαλέσει περισσότερη καταστροφή και θάνατο.

Η Τουρκία καλεί το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα

Πιο συγκεκριμένα, σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία, αφού καταδικάζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το ισραηλινό σχέδιο, καλεί το Τελ Αβίβ «να παύσει άμεσα τα πολεμικά του σχέδια, να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη λύση των δύο κρατών».

Όπως σημειώνει: «Κάθε βήμα από την κυβέρνηση του Ισραήλ, συνέχισης της γενοκτονίας και κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών, αποτελεί βαρύ πλήγμα για την παγκόσμια ασφάλεια». Η τουρκική πλευρά, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της, προκειμένου να αποτρέψει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, που έχει στόχο να εκτοπίσει δια της βίας τους Παλαιστίνιους από την ίδια τους τη γη, καθιστώντας τη Γάζα μη κατοικήσιμη». Η Τουρκία, μεταξύ άλλων, καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση για την αποτροπή του σχεδίου αυτού.

Το σχέδιο αυτό «είναι λάθος», λέει ο Στάρμερ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ανακοίνωση από τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος χαρακτήρισε το σχέδιο του Νετανιάχου ως «λάθος» και καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να επανεξετάσει τις κινήσεις της. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στη Γάζα είναι λανθασμένη και την καλούμε να την επανεξετάσει άμεσα. Η ενέργεια αυτή δε θα κάνει τίποτα για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ούτε θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία».

Σύμφωνα με τον Στάρμερ: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κατάπαυση πυρός, μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Μαζί με τους συμμάχους μας εργαζόμαστε για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών».

Όπως συμπλήρωσε: «Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: μια διπλωματική λύση είναι δυνατή, αλλά οι δύο πλευρές πρέπει να απομακρυνθούν από τον δρόμο της καταστροφής. Η Χαμάς δεν μπορεί να διαδραματίσει κανένα ρόλο στο μέλλον του παλαιστινιακού θύλακα και πρέπει να αφοπλιστεί».

Τουρκ: «Η νέα κλιμάκωση θα φέρει εκτοπισμούς, φόνους, βάσανα, καταστροφές και εγκλήματα»

Κατά του σχεδίου της κυβέρνησης Νετανιάχου, δηλώσεις έκανε και ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ, υποστηρίζοντας ότι αυτό «πρέπει να σταματήσει αμέσως».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση Τουρκ: «Το σχέδιο αντιβαίνει στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, κατά την οποία το Ισραήλ οφείλει να βάλει τέλος στην κατοχή του το συντομότερο, στην υλοποίηση της συμφωνημένης λύσης των δύο κρατών και στο δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση. Όλα μας κάνουν να σκεφτούμε πως αυτή η νέα κλιμάκωση θα επιφέρει ακόμα πιο μαζικούς εκτοπισμούς, περισσότερους φόνους, περισσότερα αφόρητα βάσανα, παράλογες καταστροφές και φρικτά εγκλήματα».

Ο Τουρκ ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση, «αντί να ενισχύει αυτό τον πόλεμο», να αφήσει να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια «χωρίς εμπόδια», στη λωρίδα της Γάζας, «για να σωθουν οι ζωές αμάχων».

«Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους από τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις. Οι Παλαιστίνιοι που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, πρέπει επίσης να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους», πρόσθεσε ο Φόλκερ Τουρκ.