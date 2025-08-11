Πέντε μέλη του δημοσιογραφικού συνεργείου του Al Jazeera, συμπεριλαμβανομένου πολύ γνωστού στους τηλεθεατές του ανταποκριτή, έχασαν τη ζωή τους όταν ο στρατός του Ισραήλ έπληξε «στοχευμένα» σκηνή, την οποία χρησιμοποιούσαν στην πόλη της Γάζας.

«Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς αλ Σαρίφ σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα εναντίον σκηνής», όπου βρίσκονταν μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα χθες βράδυ, ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνολικά, οι νεκροί στο πλήγμα αυτό ήταν επτά. Ο Ανάς αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του Al Jazeera, είναι ανάμεσα στα θύματα, διευκρίνισε το δίκτυο.

Προβλέποντας την πιθανότητα να καταλήξει νεκρός, ο Αλ Σαρίφ είχε συντάξει ένα τελευταίο μήνυμα, το οποίο ζήτησε να δημοσιευθεί σε περίπτωση θανάτου του. Η οικογένεια και οι συνάδελφοί του το ανάρτησαν στα κοινωνικά δίκτυα πριν από μερικές ώρες. Στο κείμενό του, ο 28χρονος κατηγορεί ανοιχτά το Ισραήλ για τη δολοφονία του, αναφέρεται στην αταλάντευτη προσήλωσή του στον αγώνα για την Παλαιστίνη και εμπιστεύεται το μέλλον της οικογένειάς του και του λαού του στη διεθνή κοινότητα.

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings. Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

«Τρομοκράτης που παρίστανε τον δημοσιογράφο»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τον Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον νεαρό «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Ανέφεραν μέσω Telegram ότι «διεξήγαγαν πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του αλ Τζαζίρα», διατεινόμενες πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».

Ο 28χρονος ήταν από τα πιο γνωστά πρόσωπα μεταξύ των ανταποκριτών του αραβόφωνου δικτύου στη Λωρίδα της Γάζας, κάλυπτε καθημερινά τον πόλεμο που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, σε αντίποινα για την επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ.

Journalist Anas al-Sharif along with four other Al Jazeera staff have been killed by an Israeli attack which targeted a tent for the press outside al-Shifa Hospital’s main gate. pic.twitter.com/hfwWdDCCji — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 11, 2025

Το «μπλόκο» Ισραήλ – Παλαιστινιακής Αρχής στο Al Jazeera

Τον Μάιο του 2024, οι ισραηλινές αρχές αποφάσισαν να απαγορευτεί η μετάδοση του σήματος του δικτύου στη χώρα κι έκλεισαν τα γραφεία του. Επρόκειτο για την κορύφωση της μακράς διένεξης ανάμεσα στο μέσο ενημέρωσης του Κατάρ και την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατηγορήσει επανειλημμένα δημοσιογράφους του δικτύου πως είναι «τρομοκράτες» της Χαμάς.

Και η Παλαιστινιακή Αρχή, που ασκεί –περιορισμένες– εξουσίες στη Δυτική Όχθη, απαγόρευσε για αρκετούς μήνες το Αλ Τζαζίρα στις αρχές της χρονιάς, κατηγορώντας το για «υποκίνηση ανταρσίας» και «ανάμιξη» στις παλαιστινιακές υποθέσεις.

Το δίκτυο κατήγγειλε τότε την απόφαση, που είχε στόχο κατ’ αυτό, να φιμωθεί η κάλυψη της «επιδείνωσης» της κατάστασης στην παλαιστινιακή περιοχή, υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Η ισραηλινή λογοκρισία στα ΜΜΕ

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο διεθνής Τύπος δεν επιτρέπεται από τον ισραηλινό στρατό να εργάζεται ελεύθερα στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία.

Μόνο κάποια μέσα, προσεκτικά επιλεγμένα, μπαίνουν, «ενσωματωμένα» σε μονάδες του ισραηλινού στρατού. Τα ρεπορτάζ τους υπόκεινται σε στρατιωτική λογοκρισία.

Ο θάνατος των πέντε εργαζομένων του Αλ Τζαζίρα καταγράφτηκε μερικές ώρες αφού ο κ. Νετανιάχου ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή στον στρατό να επιτρέψει σε μεγαλύτερο αριθμό ξένων δημοσιογράφων να εργάζεται –υπό τον έλεγχό του– στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχει πρόβλημα στο να εγγυηθούμε την ασφάλεια, αλλά νομίζω πως μπορεί να γίνει με τρόπο υπεύθυνο και σώφρονα ώστε να προστατευτεί η δική σας ασφάλεια», είπε και πρόσθεσε πως η διαταγή δόθηκε πριν από «δυο μέρες». Δεν έδωσε καμιά άλλη διευκρίνιση.

Ο δημοσιογραφικός φόρος αίματος

Ο διεθνής Τύπος βασίζεται σε δημοσιογράφους και ανταποκριτές στη Λωρίδα της Γάζας, που πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα: κάπου 200 από αυτούς έχουν σκοτωθεί σε 20 μήνες από τον ισραηλινό στρατό, ανάμεσά τους 45 κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF). Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) καταμετρά 187 «επαληθευμένους» θανάτους εργαζόμενων σε ΜΜΕ. Το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς κάνει λόγο για πάνω από 230 νεκρούς δημοσιογράφους.

Στην έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στον παλαιστινιακό θύλακο έκτοτε, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 61.430 άνθρωποι, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Η οργάνωση RSF καταγγέλλει τη δολοφονία

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε σήμερα «με σφοδρότητα και οργή την δολοφονία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε» ο ισραηλινός στρατός ενός δημοσιογράφου του δικτύου Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Ανάς Αλ Σαρίφ, ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους της Λωρίδας της Γάζας, ήταν η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της Γάζας», ανέφερε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο, απαιτώντας «ισχυρή δράση από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει τον ισραηλινό στρατό».