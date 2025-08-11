Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Λωρίδα της Γάζας καθώς ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για την επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας, με νέους μαζικούς φονικούς βομβαρδισμούς.

Μακρόν: «Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την επίθεση του»

Την αντίθεση του στα σχέδια του Ισραήλ να διευρύνει την στρατιωτική του επιχείρηση εξέφρασε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «μια καταστροφή που επίκειται» και κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει «αμέσως» τον πόλεμο υπογράφοντας μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας που έχει ανοίξει ουσιαστικά μέτωπο με την κυβέρνηση Νετανιάχου καθώς ετοιμάζεται να αναγνωρίσει τον Σεπτέμβριο την Παλαιστίνη, υποστήριξε ότι για την σταθεροποίηση της Γάζας, αλλά και για την καταπόλεμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διεθνής συμμαχία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ καταδικάζει την δολοφονία έξι Παλαιστίνιων δημοσιογράφων

Παράλληλα με τα παραπάνω, με ανακοίνωση της η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδίκασε «τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό έξι παλαιστίνιων δημοσιογράφων» τη νύχτα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ύπατη Αρμοστεία κατηγορεί το Ισραήλ ότι «στοχοθέτησε τη σκηνή» στην οποία βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, κάτι που «αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφους που συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκε επίσης από το ίδιο ισραηλινό πλήγμα.

«Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων», υπογραμμίζει ακόμα η Ύπατη Αρμοστεία, η οποία υπενθυμίζει πως «τουλάχιστον 242 παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Γάζα» ενώ ο ΟΗΕ επανέλαβε το αίτημά του για «άμεση, ασφαλή και χωρίς εμπόδια πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Γάζα».

Ένα από τα θύματα, ο 28χρονος Ανάς αλ-Σαρίφ, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ανταποκριτές που κάλυπταν καθημερινά τη σύγκρουση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως τον στοχοθέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «προσποιούνταν τον δημοσιογράφο».

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε «με σφοδρότητα και οργή τη δολοφονία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε» ο ισραηλινός στρατός, του Ανάς αλ-Σαρίφ, προσθέτοντας πως ο δημοσιογράφος αυτός ήταν «η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστινίους της Γάζας».

Από την πλευρά του και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι «ανησυχεί βαθιά» για την επαναλαμβανόμενη στόχευση δημοσιογράφων στη Γάζα.