Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις τρεις τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) στην Οινόη Αττικής, σε χαμηλή βλάστηση και χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, χωρίς προσώρας να απειλούνται κατοικίες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, πάντως, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και δεν εμπνέει ανησυχία, για αυτό και δεν κρίθηκε αναγκαίο να αποσταλεί εναέριο μέσο πυρόσβεσης.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έκλεισε για λίγο την παλαιά εθνική οδό Αθηνών- Θηβών, καθώς και άλλους δρόμους στην περιοχή, αλλά πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία οι περισσότεροι και παραμένει κλειστή μόνο η οδός Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της Περιφερειακής Οινόης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 116 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Παράλληλα, παρέχεται συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα απηύθυνε στους κατοίκους της Οινόης η Πολιτική Προστασία, με μήνυμα μέσω του 112.

