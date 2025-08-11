Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις τρεις τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) στην Οινόη Αττικής, σε χαμηλή βλάστηση και χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, χωρίς προσώρας να απειλούνται κατοικίες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, πάντως, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και δεν εμπνέει ανησυχία, για αυτό και δεν κρίθηκε αναγκαίο να αποσταλεί εναέριο μέσο πυρόσβεσης.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.
Σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα απηύθυνε στους κατοίκους της Οινόης η Πολιτική Προστασία, με μήνυμα μέσω του 112.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.