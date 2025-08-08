Ζήτημα ημερών είναι μια συνάντηση κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις στην Ουάσιγκτον και στη Μόσχα, όμως ο σχεδιασμός σκοντάφτει στην επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να ακολουθήσει μια τριμερής σύνοδος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στην άρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντήσει τον ουκρανό πρόεδρο, αν δεν εκπληρωθούν συγκεκριμένοι όροι.

«Δυστυχώς, προς το παρόν απέχουμε πολύ από τη δημιουργία αυτών των προϋποθέσεων», είπε ο ρώσος πρόεδρος. Πηγή του Λευκού Οίκου ανέβασε τους τόνους, λέγοντας στην εφημερίδα New York Post ότι ο Τραμπ θα συναντήσει τον Πούτιν, μόνο εάν εκείνος συμφωνήσει να συναντηθεί κατόπιν και με τον Ζελένσκι. Όμως, λίγες ώρες αργότερα (τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος), ο Τραμπ από τη μια, δήλωσε απογοητευμένος από τον Πούτιν και από την άλλη φάνηκε να μη συνδέει την διμερή με την τριμερή συνάντηση. Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν δυο φορές τον Τραμπ, αν αποτελεί προϋπόθεση για τη συνάντηση του με τον ρώσο πρόεδρο μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Και στις δυο ερωτήσεις, ο Τραμπ απάντησε «όχι», ενώ δήλωσε άγνοια για τις δηλώσεις Πούτιν.

Ρωσικές και αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι οι συνομιλίες κορυφής θα μπορούσαν να γίνουν την επόμενη εβδομάδα, αν και δεν έχει οριστεί η ημερομηνία ούτε ο τόπος της συνάντησης. Υποδεχόμενος χθες στο Κρεμλίνο τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεϊχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ, ο Πούτιν μίλησε μόνο για τη σχεδιαζόμενη συνάντηση με τον Τραμπ. «Έχουμε πολλούς φίλους, που είναι πρόθυμοι να μας βοηθήσουν στην οργάνωση τέτοιων συναντήσεων, ένας από αυτούς είναι ο πρόεδρος των ΗΑΕ», είπε ο Πούτιν.

Ο προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ υποστήριξε ότι κατά την προχθεσινή επίσκεψη του απεσταλμένου του Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ, στο Κρεμλίνο, η αμερικανική πλευρά έθιξε το ζήτημα μιας τριμερούς, όμως η ρωσική δεν μπήκε σε συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. «Η ρωσική πλευρά άφησε ασχολίαστο αυτό το ενδεχόμενο», πρόσθεσε ο σύμβουλος του Πούτιν.

Ο Ουσακόφ έκανε επίσης λόγο για ορισμένα «σήματα» που έστειλε ο Πούτιν στον Τραμπ για την Ουκρανία, αρνήθηκε όμως να επεκταθεί. Σύμφωνα με τους New York Times, ενδέχεται ο ρώσος πρόεδρος να έδειξε πρόθυμος για «μεγαλύτερη ευελιξία» στο εδαφικό. Όμως, το βασικό κίνητρο του Πούτιν για μια συνάντηση με τον Τραμπ είναι να δείξει ότι απέδωσε καρπούς η εισβολή, ότι νίκησε και πως παραμένει ισότιμος συνομιλητής, σημειώνουν δυτικοί αναλυτές.

«Οι απογοητεύσεις είναι το αποτέλεσμα υπερβολικών προσδοκιών», είχε δηλώσει προ 10ημέρου ο Πούτιν, σχολιάζοντας τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε τότε ο Τραμπ για το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Προφανώς, στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα, οι δυο «φίλοι» βρήκαν πεδίο συνεννόησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιλύθηκαν όλα τα ζητήματα.

Σήμερα θα φανεί αν ο Τραμπ σκοπεύει να υλοποιήσει άμεσα το νέο κύμα κυρώσεων, καθώς εκπνέει το σχετικό τελεσίγραφό του προς το Κρεμλίνο ή αν θα τις αναβάλει. Χθες το βράδυ, ο Τραμπ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για το θέμα. Θα ήταν όμως παράδοξο να συνεχιστεί η προετοιμασία μιας συνόδου κορυφής, υπό νέες αμερικανικές κυρώσεις,. Το βέβαιο είναι ότι ο Λευκός Οίκος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε βάρος των ευρωπαίων ηγετών, που τηρούν αναγκαστικά στάση αναμονής.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια για τις συνομιλίες, αποφεύγοντας να ανεβάσει τους τόνους και να δυσαρεστήσει τον Τραμπ. «Η Ουκρανία δε φοβάται τις συναντήσεις και αναμένει την ίδια γενναία προσέγγιση από τη ρωσική πλευρά. Είναι καιρός να τελειώσουμε τον πόλεμο. Ευχαριστώ όλους εκείνους που βοηθούν», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Εν τω μεταξύ, ο ρωσικός στρατός απειλεί με πλήρη περικύκλωση δυο σημαντικά οχυρά των Ουκρανών, το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και το Κουπιάνσκ στην περιφέρεια του Χαρκόβου.