Του έλειψε ένας σέντερ φορ και κατ’ επέκταση μερικά γκολ, όμως ήταν και πάλι χορταστικός ο Ολυμπιακός στο νικηφόρο φιλικό με την Αλ Τααβούν (2-1).

Οι Πειραιώτες φεύγουν από την Ολλανδία αήττητοι και ετοιμάζονται για το φιλικό με τη γερμανική Ουνιόν στο Βερολίνο σε λιγότερο από 24 ώρες.

Κόντρα στην Αλ Τααβούν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε πάρα πολλά από τους δύο νεαρούς, Πνευμονίδη και Λιατσικούρα, που είναι αναμφίβολα μεταξύ των πρωταγωνιστών της προετοιμασίας. Ο πρώτος άνοιξε το σκορ και ήταν μέσα στο δεύτερο, το οποίο σημείωσε εν τέλει ο Στρεφέτσα μετά τη συνεργασία με τον Ροντινέι.

Ήταν αυτές οι δύο εύστοχες τελικές των «ερυθρόλευκων» που στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού ξόδεψαν πολλές ευκαιρίες για διεύρυνση του σκορ. Απλώς δεν ήταν παρών ο παίκτης που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα δεδομένου ότι στην κορυφή της επίθεσης έπαιξε ο κατά συνθήκη φορ Γιαζιτσί και ο Μασούρας ήταν άστοχος.

Γενικά οι Πειραιώτες πατούσαν με άνεση στην αντίπαλη περιοχή χωρίς όμως να είναι όσο ουσιαστικοί σε προηγούμενα φιλικά.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Μπότης, Ροντινέι, Βέζο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Λιατσικούρας (63′ Γκαρθία), Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης (63′ Μασούρας), Γιαζίτσι.