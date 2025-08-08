Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από πολύωρη απολογητική διαδικασία ο πρώην αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, γνωστός TikToker, και ο 22χρονος φίλος του, κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαΐνης.

Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης . Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε στην απολογία του ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.

Πώς τον παγίδεψαν οι Αρχές και ο ρόλος του φίλου

Ο πρώην αστυνομικός και δημοφιλής TikToker, ο οποίος φέρεται να κατείχε και να διακινούσε ναρκωτικά, φαίνεται ότι ήταν αντικείμενο αστυνομικής έρευνας για αρκετές μέρες πριν από τη σύλληψή του. Ειδικότερα, οι «αδιάφθοροι» της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων τον παρακολουθούσαν μετά από καταγγελία που είχε φτάσει στα χέρια τους μέσω mail. Οι ίδιοι είχαν πληροφορίες για την παράνομη δράση του τέως συναδέλφου τους και δεν αποκλείουν να παραιτήθηκε γιατί ενδεχομένως είχε αντιληφθεί πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Όλα ξεκίνησαν όταν προσήλθε μόνος του στις Αρχές, καθώς χρειαζόταν κάποιο έγγραφο από την προηγούμενη υπηρεσία του. Τότε, εκείνος έμαθε για τις καταγγελίες εις βάρος του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν πως πρόκειται να ακολουθήσει έρευνα στο σπίτι του με την παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι αστυνομικοί πήγαν με τον νεαρό στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο. Εκεί την εξώπορτα τους άνοιξε ένας άλλος άνδρας, ο οποίος φιλοξενείται από το γνωστό TikToker προσωρινά. Όταν αυτός είδε τον φίλο του με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προσπάθησε να κλείσει την πόρτα προκειμένου να τους εμποδίσει να εισέλθουν στο σπίτι. Ο ίδιος δε έτρεξε στο εσωτερικό του σπιτιού και προσπάθησε να ξεφορτωθεί την κοκαΐνη – βάρους 153 γραμμαρίων- στο μπάνιο.

Ο φίλος του 33χρονου συνελήφθη και αυτός.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος που συνελήφθη, κρατείται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 4 Αυγούστου. Ο ίδιος είχε πολύ έντονη δραστηριότητα στα social media και διατηρούσε κανάλι στο TikTok ανεβάζοντας συνεχώς βίντεο με σχόλια για κοινωνικά θέματα και εργασιακά ζητήματα στο χώρο της αστυνομίας. Ο ίδιος μάλιστα είναι πρώην υπαρχιφύλακας που υπηρετούσε στα περιπολικά της Άμεσης Δράσης Αττικής.