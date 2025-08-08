Φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Δροσιά το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση, με τα μηνύματα του 112 προς τους πολίτες να είναι συνεχόμενα. Μάλιστα, τους ενημερώνουν να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κινηθούν προς Ανάβυσσο.

Παράλληλο, νέο μήνυμα της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης σημειώνει οι πολίτες να απομακρυνθούν και από την περιοχή Χάρβαλο προς την Ανάβυσσο.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και επιχείρηση κατάσβεσης της Πυροσβεστικής στην Κεραταία.