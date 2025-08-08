Φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Δροσιά το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου.
Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση, με τα μηνύματα του 112 προς τους πολίτες να είναι συνεχόμενα. Μάλιστα, τους ενημερώνουν να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κινηθούν προς Ανάβυσσο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δροσιά απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Παράλληλο, νέο μήνυμα της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης σημειώνει οι πολίτες να απομακρυνθούν και από την περιοχή Χάρβαλο προς την Ανάβυσσο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Υπενθυμίζεται ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και επιχείρηση κατάσβεσης της Πυροσβεστικής στην Κεραταία.