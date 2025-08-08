Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική από πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο του νοσοκομείου «Σωτηρία», κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως έγινε γνωστό, μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου, στον 1ο όροφο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εκκενωθεί.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου υγείας στον δήμο Αθηναίων Aττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, λόγω της πυρκαγιάς, υπάρχει έντονη μυρωδιά καμένου στην τριγύρω περιοχή.