Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική από πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο του νοσοκομείου «Σωτηρία», κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως έγινε γνωστό, μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου, στον 1ο όροφο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εκκενωθεί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, λόγω της πυρκαγιάς, υπάρχει έντονη μυρωδιά καμένου στην τριγύρω περιοχή.