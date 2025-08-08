Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστησης χορτολιβαδική έκταση με ξερά χόρτα, στην περιοχή Κουμίντρι Μεγάρων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:20, σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά δεν κινείται προς το βουνό, ωστόσο, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.