Φωτιά ξέσπασε στην Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου. Πιο συγκεκριμένα η φωτιά καίει στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ενώ υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και η πυρκαγιά φαίνεται να έχει λάβει διαστάσεις.
Μέσω μηνυμάτων από το 112, οι κάτοικοι των περιοχών Δροσιά Ανατολικής Αττικής και Χάρβαλο κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, καθώς και εναέρια μέσα με 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
Ακόμα, υπάρχει σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Μέγαρα.