Φωτιά ξέσπασε στην Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου. Πιο συγκεκριμένα η φωτιά καίει στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ενώ υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και η πυρκαγιά φαίνεται να έχει λάβει διαστάσεις.

Μέσω μηνυμάτων από το 112, οι κάτοικοι των περιοχών Δροσιά Ανατολικής Αττικής και Χάρβαλο κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, καθώς και εναέρια μέσα με 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Ακόμα, υπάρχει σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Μέγαρα.