Δημόσιες διαστάσεις παίρνει πλέον η σοβαρή διάσταση απόψεων ανάμεσα στον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, με το σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, ενόψει της καθοριστικής σημασίας συνεδρίασης του πολεμικού συμβουλίου ασφαλείας το απόγευμα.

«Θα συνεχίσουμε να διαφωνούμε» λέει ο διοικητής των IDF για το σχέδιο Νετανιάχου

Με ανακοίνωση του ο Εγιάλ Ζαμίρ υποστήριξε πως: «Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την θέση μας κατά πραγματιστικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο. Η κουλτούρα διαφωνίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του λαού του Ισραήλ. Είναι ζωτικό συστατικό της οργανωτικής κουλτούρας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά».

Ο Ζαμίρ συνέχισε την αντιπαράθεση με τον Νετανιάχου λέγοντας: «Δεν ασχολούμαστε με θεωρία. ασχολούμαστε με ζητήματα ζωής και θανάτου, με την άμυνα του κράτους, και το κάνουμε αυτό κοιτάζοντας απευθείας στα μάτια των στρατιωτών μας και των πολιτών της χώρας. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και αποφασιστικότητα, έχοντας μόνο το καλό του κράτους και την ασφάλειά του μπροστά στα μάτια μας. Έχουμε πετύχει και μάλιστα ξεπεράσει τους στόχους της επιχείρησης και συνεχίζουμε να ενεργούμε για να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τις κοινότητες στο νότο».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός προωθεί το σχέδιο του για πλήρη κατάληψη της Γάζας ανεξάρτητα

Η σύγκρουση αυτή έρχεται καθώς ο ισραηλινός πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επόμενη φάση των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα και εντός των ζωνών όπου εκτιμάται ότι κρατούνται οι ισραηλινοί όμηροι ή όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις άμαχου πληθυσμού με τελικό στόχο την καθολική κατάληψη της λωρίδας της Γάζας.

Τα παραπάνω σχέδια έχουν προκαλέσει εδώ και μέρες αντιδράσεις καθώς πολλοί εκτιμούν ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο όσων ισραηλινών ομήρων έχουν απομείνει ζωντανοί στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς, αλλά και ότι η κατάληψη της Γάζας θα έχει σημαντικό κόστος για τις ισραηλινές δυνάμεις, αλλά και τον πληθυσμό.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί θέλουν ο πόλεμος να τερματιστεί με μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων. Η κυβέρνηση Νετανιάχου επιμένει από την πλευρά της στην ολοκληρωτική νίκη επί της παλαιστινιακής ένοπλης ομάδας Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ελέγχει περίπου το 75% της Γάζας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γάζας, περίπου 2 εκατομμυρίων, έχει εκτοπιστεί πολλές φορές τους τελευταίους 22 μήνες και οι κάτοικοι του θύλακα βρίσκονται στα πρόθυρα του λιμού.